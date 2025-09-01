¡ÖÀè·î¤Î·î¼ý¤Ï3Ëü¡×¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼SES´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿½÷À¤ÎËöÏ©
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿·Â´±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¤µ¤¶¤¨¡Û¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡Ö¡ÚÌ¤·Ð¸³SES¡Û¡Ø¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê〜¡Ù3¼ÒÌÜ¤ÇSES¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿½÷À¡¢Ìµ»ö¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¥«¥Ë¤Á¤ã¤ó¡Ê18Â´¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎÅ¾¿¦¼ºÇÔÃÌ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é½¢¿¦³èÆ°¤ËÎ×¤à³ØÀ¸¤Ø¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤Î»öÁ°¾ðÊó¤Ï½ÐÍè¤ë¤À¤±Ä´¤Ù¤Æ½¢¿¦¤·¤è¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡È²ü¤á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¥«¥Ë¤Á¤ã¤ó¡£¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤«¤éIT±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖIT¶È³¦¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê〜¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÌ¤·Ð¸³¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºß¤ÎSES¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æþ¼Ò¤«¤é¤ï¤º¤«3¡¢4¥ö·î¤ÇÂà¿¦¤ò·è°Õ¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢½¢³èÀ¸¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥ä¥Ð¤¤²ñ¼Ò¡×¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤ò¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¥«¥Ë¤Á¤ã¤ó¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤´ë¶È¤ÎÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÊÆÃ¤ËÀßÎ©¤«¤éÆü¤¬Àõ¤¤SES´ë¶È¡Ë
¡¦ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤¬¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¤¡Ê¡ÖÌÌÀÜ°ì²ó¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ë
¡¦¥¹¥¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¡Ê¡ÖÉ®µ»î¸³¤Ê¤·¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ë
¡ÖÁá¤¯½¢¿¦¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤Û¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸å²ù¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¥«¥Ë¤Á¤ã¤ó¡£Èà½÷¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ë¤Ï¡¢Æþ¼Ò¸å¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¾×·âÅª¤Ê¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¥«¥Ë¤Á¤ã¤ó¤¬Âà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼ÌÌÃÌ»þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö±Ä¶È»öÌ³¤«¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡Ö¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½¢¶Èµ¬Â§¤¬Ì¤¤À¤Ë¸«¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤¹¤éÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤ò¹ðÇò¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢°Æ·ï¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂÔµ¡´ü´ÖÃæ¤ÎµëÎÁ¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£¡ÖÀè·î¤Î·î¼ý¤¤¤¯¤é¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢3Ëü±ß¤È¤«¤Ç¤¹¤è¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Í¡¼¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥«¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢²ñ¼ÒÄ´¤Ù¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤°¤é¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë½¢³èÀ¸¤ØÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¼«¿È¤Î¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
