9ºÐ～15ºÐ¤Î¶µ¤¨»Ò8¿Í¤Ë¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡×»£±Æ¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ï4500·ï°Ê¾å¡¡Ãæ³Ø¶µÍ¡¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò6Ç¯È½·è¡¡·§ËÜ
¼«Âð¤Ç¶µ¤¨»Ò¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿38ºÐ¤ÎÃË¤Î¶µÍ¡¤Ë¡¢·§ËÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÏÄ¨Ìò6Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û9ºÐ～15ºÐ¤Î¶µ¤¨»Ò8¿Í¤Ë¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡×»£±Æ¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ï4500·ï°Ê¾å¡¡Ãæ³Ø¶µÍ¡¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò6Ç¯È½·è¡¡·§ËÜ
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¡¢Ê¡ÅÄÎç»ËÈï¹ð¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¤«¤é2024Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó4Ç¯´Ö¤Ë¡¢9ºÐ¤«¤é15ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ê¤É8¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Âð¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²¼È¾¿È¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾å¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Î¥Çー¥¿¤Ï4500·ï°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
9·î1Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢·§ËÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÎÃæÅÄ´´¿ÍºÛÈ½´±¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤é¤òÍ¶¤Ã¤Æ¼«Âð¤Ë½ÉÇñ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡£Èï³²¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¡¢¾ï½¬À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£Â¿¿ô²óÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢Èï³²·ë²Ì¤Ï½Å¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤¹¤Ç¤Ë6¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤È¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ê¡ÅÄÈï¹ð¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÀÈÈºá¼£ÎÅ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡Ö¹¹À¸¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ä¨Ìò9Ç¯¤Îµá·º¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¨Ìò6Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
Ë¡Í×,
ºßÂð°åÎÅ,
¾²ÃÈË¼,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥À¥¤¥¹,
¿ÀÆàÀî,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³¤