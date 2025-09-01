女優西野七瀬（31）が1日、大阪・関西万博のフランスパビリオンのエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」オープニングイベントに登壇した。

老舗ジュエリーブランド「ショーメ」のネックレス、指輪などのジュエリーを着用し、フォトコールに登壇した。

特別展を鑑賞し西野は「200年くらい前に作られたティアラなどが展示されていて、びっくりしました。こんなにきれいに残っているんだと思って。すごく貴重なものを見れてうれしかったです」と感想を口にした。

フランスパビリオンは「アムール〜愛の賛歌〜」がテーマ。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」がある。この赤い糸を通じて「自分への愛」「他者への愛」「自然、地球への愛」を展示している。

司会者から「赤い糸で結ばれ、愛を感じることは？」の質問に西野は「ご縁という風にも思うんですけど、自分と深く関わる人、みんなじゃないかなと思っています」としみじみと話した。

「仲良くしてくれている友だちとか、家族とか、一緒に暮らしている人間じゃない生きものとか。出会って、一緒に生きていることは、みんな赤い糸で繋がっているんじゃないかなと思います」と言葉を紡いだ。

西野の夫は俳優山田裕貴で、山田の父はプロ野球広島、中日で活躍した山田和利さん。先月16日に60歳で死去した。直接の言葉はなかったが、西野は「ご縁」「赤い糸」という言葉で義父へ、思いをはせたのかもしれない。