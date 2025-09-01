ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¡¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤Ë¿¿·õ²óÅú¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËÌ´Ãæ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤¬ÉÝ¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬1Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡ÖChaumet,an Ode to Living Nature ¥·¥ç¡¼¥á¡¢¼«Á³Èþ¤Ø¤Î»¿²Î¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸½Âå¤ÈÎò»ËÅª¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥·¥ç¡¼¥á¤ÎÎò»Ë¤È¥á¥¾¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÇþ¤ÎÊæ¡É¡¢¡È¥ß¥Ä¥Ð¥Á¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¡Ê¥Ï¥Ë¥«¥à¡Ë¡É¤òÇÛ¤·¤¿¡Ö¥Ó¡¼¡¡¥É¥¥¡¡¥·¥ç¡¼¥á¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥á¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥ì¥ª¥óCEO¤ä¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÄ«ÈæÆàºÌ¤ò»Ï¤á¡¢À¾Ìî¼·À¥¡¢ËÜÅÄÍã¡¢NiziU¡¦RIMA¤é¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄ³À¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤·ÅÐ¾ì¡£¥·¥ç¡¼¥á¤Î¡Ö¼«Á³¤Ø¤Î°¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤¬ÀÖ¤¤»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¶á¤À¤È¡È¤ß¤«¤ó¡É¡£¸½¾ì¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¡£¥¼¥ê¡¼¤ä°û¤ßÊª´Þ¤á¤ß¤«¤ó·Ï¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ºòÌë¤âÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¤ß¤«¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£º£¤Ï¤ß¤«¤ó°¦¤Ë·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£