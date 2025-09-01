福岡市の沖学園高校の男子寮で、15人の生徒が、寮長だった男性から暴行や暴言の被害を受けていたことが明らかになりました。3人がケガをし、警察に被害届を提出しています。



福岡市博多区の私立沖学園高校によりますと、去年12月からことし6月にかけ、男子寮で暮らす生徒のうち15人が、電気の消し忘れなどを理由に30代の寮長の男性から暴行を受けたり、「死ね」「ぶっ殺す」などと暴言を浴びせられたりしました。





15人のうち、暴行を受けたのは3人の生徒で、1人は金属製のコップを投げつけられ、目元を数針縫うケガをしました。2人は首元をつかまれた上で頭を壁に押しつけられ、打撲したということです。ことし6月上旬に保護者から学校に相談があり被害が発覚しました。寮長の男性は暴行や暴言を認め、エアコンや電気の消し忘れなど生活態度の指導目的だったとして「言って分からなかったので、指導の一環としてやった」と話したということです。ケガをした3人は警察に被害届を提出し、学校は、6月下旬に寮長の男性を解雇しました。暴力や暴言を我慢していた理由について「怖くて言えなかった」と話す寮生もいたということです。沖学園高校は、生徒や保護者に謝罪していて「警察の捜査に全面的に協力するとともに、教職員教育をより一層徹底し、再発防止に取り組む」とコメントしています。