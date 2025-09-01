½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¡Ö¤é¤¯¤´¤Î¤´¡×¥Õ¥¡¥ó¡¡¹â3¤ÇÆþÌç¤·¤«¤±¤ë¤â¿Æ¤¬È¿ÂÐ¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¡Ê47¡Ë¤¬8·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡ÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢ÆþÌç¤¬Ì¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡È»Õ¾¢¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÍî¸ì²È¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¶¤³¤Ð¡¦ÄáÉÓ¤é¤¯¤´¤Î¤´¡×¡Ê1992¡Á98Ç¯ÊüÁ÷¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ò¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ìÇ·Êå¡£Åö»þ´ØÅì¤Ç¤Ï¡Ö2»þÈ¾¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷»þ´ÖÂÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£Í§¤À¤Á¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡¢¡È¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Íî¸ì²È¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂç³Ø¤ËÁ´ÉôÍî¤Ã¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢Íî¸ì²È¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡Ê¿Æ¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡È¥À¥á¤À¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤ò¡Ö¤½¤Î»þÆþ¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤È°ìÇ·Êå¡£¡Ö¤Ç¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ´óÀÊ¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢´óÀÊ¤Ç¸«¤ë¤¦¤Á¤Î»Õ¾¢¡¢½ÕÉ÷Äâ°ìÄ«¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤³¤ì¤ËÄáÉÓ¤¬¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ²¿¤ä¤Í¤ó¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢°ìÇ·Êå¤ÏºÆ¤Ó¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤½¤³¤ËÆþ¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÃ¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£