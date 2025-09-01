【丹東（中国遼寧省）＝出水翔太朗、ソウル＝依田和彩】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は１日、中国・北京で３日に行われる「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードに出席するため、専用列車で北朝鮮を出発した。

約６年半ぶりに中国を訪問する。

韓国・聯合ニュースが１日、消息筋の話として伝えた。北朝鮮の首都・平壌（ピョンヤン）から北京までは列車で２０〜２４時間かかるとされ、パレード前日の２日に北京に到着するには、１日に出発する必要があった。パレードでは、天安門広場で習近平（シージンピン）国家主席、ロシアのプーチン大統領と並んで観閲する予定だ。

正恩氏は過去４回訪中しており、２０１８年３月、１９年１月の２回は列車で移動した。１８年５月と６月はソ連製の航空機を改造した専用航空機「チャムメ（オオタカ）１号」を使った。

正恩氏を乗せた専用列車が通過するとみられる中国遼寧省丹東では１日、中朝を結ぶ「中朝友誼橋」の周辺で多数の治安要員が警戒に当たり、歩行者らが橋に近付けないよう仮設のフェンスが設置されるなど、厳重な警備態勢が敷かれている。国境を流れる鴨緑江沿いのホテルでは宿泊が制限され、鴨緑江を航行する遊覧船も、運航を取りやめる措置が取られている。

一方、北朝鮮の朝鮮中央通信によると、正恩氏は８月３１日、新たに稼働した軍需工場でミサイルの自動生産システムを視察した。同通信は工場の所在地を明らかにしていないが、韓国紙・中央日報（電子版）など複数の韓国メディアは所在地について、軍需工場が集まる北部・慈江道（チャガンド）との見方を示し、正恩氏の「中国入りが迫っている」と指摘していた。