¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï1Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎÀìÍÑ¼Ö¥¢¥¦¥ë¥¹¤Ç¶¦¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌª·î¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÇ°Æ¬¤Ë¥¤¥ó¥É¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¹þ¤àÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï1Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Î¸å¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÈÆó¹ñ´Ö¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÂçÅýÎÎÀìÍÑ¼Ö¥¢¥¦¥ë¥¹¤Ç¶¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤â¤ª¤è¤½40Ê¬´Ö¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ò¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ëÍ§¿Í¡×¤È¸Æ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î´Ø·¸¤¬ÎÏ¶¯¤¯È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤â¡ÖÎ¾¹ñ¤ÏºÇ¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾ï¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬·úÀßÅª¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯12·î¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö14²¯¿Í¤Î¥¤¥ó¥É¹ñÌ±¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢»º¤Î¸¶Ìý¤ÎÍ¢Æþ¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ø·¸¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥¤¥ó¥É¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¹ñ¤ÎÂ¦¤Ë°ú¤¹þ¤àÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£