¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ±¡×¥·¥êー¥º¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¯¥í¥ß¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¥¯¥í¥ß´íµ¡°ìÈ¯¡×10·î25ÆüÈ¯Çä
¡Ú¥¯¥í¥ß´íµ¡°ìÈ¯¡Û 10·î25Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§2,970±ß
(C) £Ô£Ï£Í£Ù
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢´á¶ñ¡Ö¥¯¥í¥ß´íµ¡°ìÈ¯¡×¤ò10·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,970±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¿¥ë¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹´á¶ñ¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ±¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¯¥í¥ß¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡»ç¿§¤Î¥¿¥ë¤Ë¡¢³¤Â±É÷¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¥¯¥í¥ß¤Î¿Í·Á¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¿¥ë¤Ëº¹¤¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤â¥ê¥Ü¥ó¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L660318