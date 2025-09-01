¼ÒÄ¹Ž¢ÌëÆ¨¤²¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Æ¨¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð³¤³°¤ËŽ£ ÆÍÁ³±Ä¶È¤ä¤á¤¿ÃÓÅÄ²¹Àô¤Î½ÉÇñ»ÜÀß Ä®Â¦¤È¿©¤¤°ã¤¦¸À¤¤Ê¬
´ôÉì¸©¤ÎÃÓÅÄ²¹Àô¤Ç¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤¬ÆÍÁ³±Ä¶È¤ò¤ä¤á¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬½é¤á¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤¿¤ÁÀî¤Î¼ÒÄ¹¡Ë
Q.¤Ê¤¼ÌëÆ¨¤²¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç±Ä¶È¤ò¤ä¤á¤¿?
¡ÖÌëÆ¨¤²¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¡£Æ¨¤²¤ë¤Ê¤é¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤Î³¤³°¤äÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ª¤È¤È¤¤¡¢CBC¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ä¾·â¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÓÅÄ²¹Àô¤ÇÎ¹´Û¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÆÍÁ³¤ä¤á¤¿ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¡£
¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×
Ìó230Ëü±ß¤òÂÚÇ¼ ½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤â
ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©ÃÓÅÄÄ®¤ÎÄ®±Ä¡ÖÃÓÅÄ²¹Àô¡×¡£¤½¤ÎÀô¼Á¤«¤é¡ÖÈþÈ©¤ÎÅò¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¡ÊÌøÀ¥À²µ®µ¼Ô¡Ë
¡ÖÄ®¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ä¥¤ê»æ¤À¤±¤¬Å½¤é¤ì¡¢¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿·´Û¡×¤ËÆþ¤ëÎ¹´Û¤È°û¿©Å¹¤¬7·îËö¡¢ÆÍÁ³ ±Ä¶È¤òÄä»ß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¾·â¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃËÀ¤¬¼ÒÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¡Ö¤¿¤ÁÀî¡×¡£
ÃÓÅÄÄ®¤Ë»ÙÊ§¤¦»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤Ê¤ÉÌó230Ëü±ß¤òÂÚÇ¼¤·¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤âÈ¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓÅÄÄ®¤Ï¡¢¤¿¤ÁÀî¤¬¡ÖÌµÃÇ¤Ç»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡Ä
Q.Ä®¤ËÌµÃÇ¤Ç¤ä¤á¤¿Ç§¼±¤Ï¡©
¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÄ®±Ä²¹Àô¤Î¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¸º¤ë°ìÊý¤À¤·¡ÊÄ®¤Ë²¹Àô¤ò¡Ë¡Ø²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤¿¡×
Àè·î¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼èºà¤Ë¡¢ÃÓÅÄÄ®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ä
¡Ö¤¿¤ÁÀî¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤â¶¨µÄ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÊÄÅ¹Ä¾Á° ¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç2000Ëü±ß¤Î½Ð»ñÊç¤ë
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤ÁÀî¤Î¼ÒÄ¹¤ÏÃÓÅÄÄ®¤Ë¤Ï»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÌµÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡ÖÌëÆ¨¤²¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢Ìë8»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìë8»þ¤«¤é¤·¤«»äÊª¤òÈÂ½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Æ¨¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È±ó¤¯³¤³°¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
»äÊª¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¤À¤±¤ÇÌëÆ¨¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤¿¤ÁÀî¤¬»ö¶ÈÄä»ß¤Î¤ï¤º¤«1¤«·îÁ°¤ËÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Ð»ñ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¡Öµ¿ÏÇ¡×¤¬¡£
¡ÊÌøÀ¥µ¼Ô¡Ë
¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÁÀî¤ÏÊÄÅ¹¤ÎÄ¾Á°¡¢2000Ëü±ß¤â¤Î½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖµÒÂ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂçÍá¾ì¤Î½¤Á¶¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¡Ä
Êç¤Ã¤¿½Ð»ñ¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÍá¾ì¤Î½¤Á¶¡£¤·¤«¤·¡¢1³¬¤ÎÂçÍá¾ì¤Ï¡¢ÃÓÅÄÄ®¤ÎÄ®±Ä¡£¡Ö¤¿¤ÁÀî¡×¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹´Û¤ËÂçÍá¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤Ïµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¡Ä Ä®¤È¿©¤¤°ã¤¦¸À¤¤Ê¬
¡ÖÂçÍá¾ì¤Ï¡ÊÎ¹´Û¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡Ë1³¬ÉôÊ¬¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡£ÂçÊÑ°ä´¸¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¦¥½¤ÎÀâÌÀ¤Ç½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤ÁÀî¤Î¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¼ÒÄ¹¤Ïµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¡¢¡ÖÃÓÅÄÄ®¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç»ñ¶â¤ò½Ð¤¹¤Ê¤é½¤Á¶¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÃÓÅÄÄ®¤È¶È¼Ô¤Ç¿©¤¤°ã¤¦¸À¤¤Ê¬¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦ÃÓÅÄÄ®¤Ë²þ¤á¤Æ¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¡£
¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¿¤ÁÀî¡×¤¬Êú¤¨¤ëÉéºÄ¤ÎÁí³Û¤Ï2²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¶á¤¯´ôÉìÃÏºÛ¤ØÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æüµ¢¤ê¤ÎÃÓÅÄ²¹Àô¤Ï¡Ö¤¿¤ÁÀî¡×¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
