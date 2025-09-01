森林浴の森百選で行ってみたい「東海の森林浴スポット」ランキング！ 2位「赤目四十八滝」、1位は？
木漏れ日と澄んだ空気に包まれる癒しの森林浴。日常を離れて自然の癒しを感じてみませんか？
All About ニュース編集部は2025年8月21日、全国20〜60代の男女240人を対象に、「森林浴の森 日本100選」に関するアンケートを実施しました。森林浴の森 日本100選とは、日本の森林を21世紀に引き継ぐため、1980年代に全国各地から100カ所の森を選定したものです。
その中から、「森林浴の森 日本100選の中で、好き＆行ってみたい東海地方の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
※都道府県の分類は、日本の森・滝・渚全国協議会の公式Webサイトに基づいています
回答者からは「大小さまざまな滝を楽しめる癒しのスポットです」（50代女性／石川県）、「映画で見たので」（30代男性／新潟県）、「エコツアーやイベントも多く開催されているから」（30代女性／神奈川県）、「家族が行ったことがあり、滝の迫力や心地よさを絶賛していたから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
なお、五合目より上に登る場合は、入山手続きが必須です。詳しくは富士山の公式Webサイトなどをご確認ください。
回答者からは「広大な森林レクリエーションエリア。吊り橋や野鳥小屋など見どころ豊富」（40代女性／愛知県）、「富士山自然休養林は、世界遺産の森を実際に歩けるってところにすごく惹かれました」（30代女性／北海道）、「やっぱり日本一の富士山のふもとが広くて雄大」（50代女性／滋賀県）、「一度は富士山を目の前で見てみたいので」（40代女性／佐賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：赤目四十八滝（三重県 名張市）／48票渓谷を流れる透明な水と、その途中に次々と現れる大小の滝。その1つ1つが異なる個性を持ち、飽きることなく歩き続けられるのが「赤目四十八滝」の魅力です。苔むした岩肌、木漏れ日が差し込む遊歩道、時折吹き抜けるひんやりとした風など、五感が自然と研ぎ澄まされていくのを感じます。整備された道は歩きやすく、初心者でも安心。夏には涼を求めて、秋には色づく木々を目当てに、多くの人が訪れます。気負わず、ただ自然の中に身を置いてみたい。そんなときに訪れたくなる場所です。
1位：富士山自然休養林（静岡県 富士宮市、富士市、裾野市、御殿場市）／77票富士山のふもとに広がる「富士山自然休養林」は、ただ歩いているだけなのに、なぜか心が落ち着いていく不思議な場所です。杉やヒノキの整った林、しっとりとした広葉樹の森、ふかふかと苔が広がる足元。歩くたびに風景が移り変わり、同じ森でも少しずつ違った表情を見せてくれます。近くに富士山を感じながら、静かな林の中で深呼吸。登山のイメージが強いエリアですが、実はゆっくりと歩くだけでも十分に満たされる、そんなぜいたくな森林浴の時間がここにはあります。
