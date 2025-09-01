「破壊力すごすぎてビビったかわいい」指原莉乃、美白ショットに反響「赤ちゃんみたいにお肌真っ白！」
タレントの指原莉乃さんは8月31日、自身のInstagramを更新。きれいな肌が際立つ姿を公開しました。
【写真】指原莉乃の“破壊力すごすぎ”ショット
コメントでは「赤ちゃんみたいにお肌真っ白！メイクもお洋服の感じもいつもと雰囲気違ってかわいい！」「破壊力すごすぎてビビったかわいい」「可愛くて声出た……」「綺麗すぎる」「アイス食べるお顔もほんとに可愛いのです」「爽やかすぎる」「さっしー美しすぎます輝きすぎて大横転」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「アイス食べるお顔もほんとに可愛い」指原さんは「#Qoo10メガ割 ということでメガ割で買えるものを中心にメイクしてみました！コスメ紹介久々で大興奮！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が自身のソロショットです。アイスを食べている途中の姿で、かわいらしい表情でカメラを見つめています。また投稿文では、メイクに使ったアイテムについて詳しく説明しています。
「Mステ緊張した…」22日にも「Mステ緊張した…」とつづり、美しいソロショットを投稿していた指原さん。こちらも肌の白さが際立っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
