¡ÖÇÓ¿å¥Ý¥ó¥×¤ÎÇ½ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¡×¡¡µîÇ¯¤Î¹ë±«¤Ç¿»¿åÈï³²¤Î¼òÅÄ»ÔÃÝÅÄÃÏ¶è¡¡½»Ì±¤È¹ÔÀ¯¤¬°Õ¸«¸ò´¹
µîÇ¯7·î¹ë±«¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿»¿åÈï³²¤¬½Ð¤¿¼òÅÄ»Ô¤ÎÃÝÅÄÃÏ¶è¤ÇÎ®°è¤Î¸ººÒÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ28Æü¡¢½»Ì±¤È¹ÔÀ¯¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÅÄ»Ô¤ÎÃÝÅÄÃÏ¶è¤Ç¤ÏµîÇ¯7·î¹ë±«¤ÇºÇ¾åÀî¤Ë»ÙÎ®¤Î¿å¤¬ÇÓ¿å¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆâ¿åÈÅÍô¤¬È¯À¸¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½»Âð¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ë¤ÏÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤Ê¤É¤ª¤è¤½30¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¼òÅÄ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤È¸©¡¢¼òÅÄ»Ô¤¬µîÇ¯11·î¤«¤é¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¸ººÒÂÐºö¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁµîÇ¯¤Î¹ë±«¤ÎºÝ¤Ë¿åË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÅÄÇÓ¿åµ¡¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ý¥ó¥×¤Î¹¹¿·¤äËÉ¿åÊÉ¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤ëÂÑ¿å²½¤ò¼Â»Ü¡£
¤µ¤é¤ËºÇ¾åÀî¤Ç¤Ï²ÏÆ»·¡ºï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀî¤ÎÉý¤ò³ÈÂç¡£Î®¤»¤ë¿å¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¹¿¿å»þ¤Î¿å°Ì¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥ÉÌÌ¤Ç¤ÎÀ°È÷Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¤·¤«¤·¡¢½»Ì±¤¬Åö½é¤«¤éÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÓ¿å¥Ý¥ó¥×¤ÎÇ½ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÅÄ¼«¼£²ñ¿·´Ü¸µ¹Ô²ñÄ¹¡ÖÃÏ¶èÌ±¤Î´ê¤¤¤Ï¥Ý¥ó¥×¡Êµ¡Ç½¡Ë¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Òº£¸å¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¹ñ¡¢¸©¡¢¼òÅÄ»Ô¤Ç¤Ï½»Ì±¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é°ú¤Â³¤¥Ïー¥ÉÌÌ¤Ç¤Î¸ººÒÂÐºö¤ò¿Ê¤á¿å³²¤ËÆÃ²½¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤Ê¤É¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£