¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£²¡¥£²¡ó¹â¤ÇÂ³¿¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð£±£¸¡¥£µ¡ó¾å¾º
¡¡½µÌÀ¤±£±Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£µÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£µ£³£¹¡¥£¸£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£²¡¥£±£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£²£µ£¶£±£·¡¥£´£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£·£´¡¥£°£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£¹£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£¹£±£²£±¡¥£¸£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂ³¿¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£³£¸£°£²²¯£³£±£°£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£·Ãû£±£¸£²£µ²¯±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¸·î£²£¹Æü¤Ï£³£³£µ£¶²¯£±£´£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡¸ÄÊÌ³ôÊª¿§¤¬Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÎ®¤ì¡£¹á¹Á¾å¾ì¤¹¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Î·è»»¤¬Àè½µËö¤Ë½ÐÂ·¤¦Ãæ¡¢¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¹¥ºàÎÁ¤¬Éâ¾å¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬Â¤â¤È¤Ç¡¢·Êµ¤»É·ã¤ä»º¶È»Ù±ç¤ÎÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°ú¤Â³¤»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢´±Ì±¤¬È¯É½¤·¤¿Ãæ¹ñÀ½Â¤¶È¤Î·Ê¶·´¶¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£½µËö£¸·î£³£±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë£¸·î¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¤Ï£´£¹¡¥£´¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·î¼ÂÀÓ¡Ê£´£¹¡¥£³¡Ë¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê£´£¹¡¥£µ¡Ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢·Ê¶·È½ÃÇ¤Î¶ÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ£°¤ò£µ¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ËÜÆü¤Î¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ËÌ±´Ö¤¬½¸·×¡¦È¯É½¤·¤¿Æ±·î¤Î£Ó&£ÐÃæ¹ñÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¤Ï£µ£°¡¥£µ¤È¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê£´£¹¡¥£·¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÀáÌÜ¤Î£µ£°¤ò£²¥«·î¤Ö¤ê¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ê£Å£Ã¡ËºÇÂç¼ê¤Î°¤Î¤ÇÃÇÃ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡§£¹£¹£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£¸¡¥£µ¡ó¹â¡£³°ÅÅ¤¬Àè½µ¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤Ï¿··¿¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Î£´¡Á£¶·î´ü·è»»¤ÏÄ´À°¸åÍø±×¤¬£±£¸¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤É£Á£É´ØÏ¢¤Î¼ý±×¤¬ÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¶ÈÀÓ»ý¤ÁÄ¾¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ´Ö·è»»¤Î£±£´¡óÁý±×¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤ËÈæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ´Ö·è»»¤¬£±£°¡óÁý±×¤À¤Ã¤¿Ãæ¶ä¹á¹Á¡Ê£²£³£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£·¡ó¹â¤È¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢°åÌô´ØÏ¢¤¬¹â¤¤¡£¾å³¤ÉüÀ±°åÌô½¸ÃÄ¡Ê£²£±£¹£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£¸¡ó¡¢ÀÐÌô½¸ÃÄ¡Ê£±£°£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£±¡ó¡¢Ãæ¹ñÀ¸ÊªÀ½Ìô¡Ê£±£±£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£²¡ó¡¢É´ºÑ¿À½£¡Ê£¶£±£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¶¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¡¦¹á¹ÁÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£³¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¶âÌÐ£È£Ä¡Ê£¸£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó¹â¡¢²Ú½áÃÖÃÏ¡Ê£±£±£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¡¢¿·À¤³¦È¯Å¸¡Ê£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó¹â¡¢¿®ÏÂÃÖ¶È¡Ê£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¡¢¶åÎ¶ÁÒÃÖ¶ÈÃÏ»ºÅê»ñ¡Ê£±£¹£¹£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡»º¶â¡¦ÈóÅ´¥»¥¯¥¿¡¼¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ²«¶â¹ñºÝ»ñ¸»¡Ê£²£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£±¡¥£³¡ó¹â¡¢¾·¶â¹Û¶È¡Ê£±£¸£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£°¡ó¹â¡¢¿·áÅ¿·¥¥ó¹Û¶È¡Ê£³£¸£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²£²¡¥£¹¡ó¹â¡¢ÍìÍÛ¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó½¸ÃÄ¡Ê£³£¹£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£·¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿·áÅ¿·¥¥ó¹Û¶È¤ÎÃæ´Ö·è»»¤Ï£µ£°¡ó¸º±×¤È¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë£µ£±¡ó¸º±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ºàÎÁ¤Î½Ð¿Ô¤¯¤·¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¼«Æ°¼Ö¥»¥¯¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¤Ï°Â¤¤¡£Èæ°¡íì¡Ê£Â£Ù£Ä¡§£±£²£±£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£²¡ó¡¢¹½£µ¥¼Ö½¸ÃÄ¡Ê£²£²£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¡¢µÈÍøµ¥¼Ö£È£Ä¡Ê£±£·£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡££Â£Ù£Ä¤ÎÃæ´Ö·è»»¤Ï£±£³¡¥£¸¡óÁý±×¤È·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ËÆÏ¤«¤º¼ºË¾Çä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹½£µ¥¼Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ´Ö·è»»¤ÎÀÖ»úÅ¾Íî¤¬Çä¤êºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³ÆüÂ³¿¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£´£¶¡ó¹â¤Î£³£¸£·£µ¡¥£µ£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£°åÌô¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶âÍ»¤Ï°Â¤¤¡£¼òÂ¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¡¢¸ø±×¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³ÆüÂ³¿¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£´£¶¡ó¹â¤Î£³£¸£·£µ¡¥£µ£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£°åÌô¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶âÍ»¤Ï°Â¤¤¡£¼òÂ¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¡¢¸ø±×¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë