ナチュラグラッセから数量限定登場♡光のヴェールをまとうラディアントシリーズ

天然由来成分100％にこだわる「ナチュラグラッセ」から、光をまとったようなツヤと透明感を演出する「ラディアントシリーズ」が数量限定で新登場。2025年9月25日(木)から公式オンラインショップ先行発売、10月3日(金)より全国発売されます。肌本来の美しさを引き出すベースとパウダーの2品で、うるおいを守りながら華やかに輝く肌を叶えてくれます。

素肌感を引き出すスキンパーフェクター

ラディアント スキンパーフェクターN【数量限定】

「ラディアント スキンパーフェクターN」（30mL 3,850円・税込）は、透明感*と自然な血色感を叶えるメイクアップベース。

ピンクベージュ×厳選パールが肌に溶け込み、毛穴やくすみを自然にカバーします。さらに美容液成分を88％配合し、薄膜のヴェールでうるおいをキープ。

天然由来成分100％処方で、素肌をケアしながら美しい仕上がりを保ちます。華やかなローズとノバラの香りも魅力です。

＊メイクアップ効果

内側から輝くモイストルースパウダー

ルースパウダー ラディアント モイストN【数量限定】

「ルースパウダー ラディアント モイストN」（12g・パフ付き 4,950円・税込）は、光を反射して内側から発光するような肌を演出。シルクのようになめらかな質感と、毛穴レス*¹な印象を叶えます。

アロエバターやスイゼンジノリ多糖体など6種類のスキンケア成分を配合。しっとりとした密着感で、乾燥から肌を守りながらうるおいを長時間キープ。

天然由来成分100％だからこそ、素肌をいたわりながら輝きをプラスします。

＊1メイクアップ効果

輝く肌を数量限定で手に入れて

ナチュラグラッセの「ラディアントシリーズ」は、肌本来の美しさを引き出す天然由来成分100％処方。素肌をケアしながら、透明感とツヤを叶える数量限定アイテムです。

ベースとパウダーの2ステップで、まるで光のヴェールをまとったような華やかな肌に♡秋の新しい季節にぴったりの特別なスキンケアメイク、ぜひ手に取ってその輝きを体感してみてください。