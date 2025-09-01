¡Ö²ÝÂê²ò·è¤ËµÄ°÷¤ä»ÔÌ±¤Î¶¨ÎÏ¤ò¡×½ÐÄ®¹â²¬»ÔÄ¹¡¡ÅöÁª¸å½é¤Î»ÔµÄ²ñ¡¡Äó°ÆÍýÍ³ÀâÌÀ
¹â²¬»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤¬¤¤ç¤¦¡¢³«²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁª¸å¡¢½é¤Î»ÔµÄ²ñ¤ËÎ×¤ó¤À½ÐÄ®»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔÀ¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËµÄ°÷¤ä»ÔÌ±¤Î¶¨ÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÄ®»ÔÄ¹
¡ÖÊÑ²½¤ò¶²¤ì¡¢²ÝÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÍý²ò¤ä¶¦ÌÄ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
Äó°ÆÍýÍ³ÀâÌÀ¤Ç½ÐÄ®»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ36¤ÎÃÏ¶è¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¥Èー¥¯¡×¤ò³«¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦³«²ñ¤·¤¿»ÔµÄ²ñ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÄ¹µëÍ¿¤ò4³äºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¾òÎã¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤ä¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Õ¾õ²½Èï³²¤ËÂÐ¤¹¤ë¹©Ë¡¸¡Æ¤¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤Ç14²¯±ßÍ¾¤ê¤Î9·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â²¬»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤ÆÂåÉ½¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£