SUPER EIGHT²£»³Íµ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×105¥­¥í´°ÁöÍâÆü¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê»õ°å¼Ô¤Ø Íâ¡¹Æü¤Ï¥é¥¤¥Ö¡Ö¶Ã°ÛÅª¤ÊÂÎÎÏ¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/01¡ÛSUPER EIGHT¤Î¸ø¼°Instagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤¬9·î1Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£8·î30Æü¡¦31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿²£»³Íµ¤¬»õ°å¼Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢105¥¥í¤ò´°Áö¤·¤¿²£»³¡£ÍâÆü¤Ï»õ°å¼Ô¡¢Íâ¡¹Æü¤Ï¥½¥í¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖROCK TO YOU LIVE TOUR¡×¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»õ°å¼Ô¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡£¸µµ¤¤À¤è¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡×¤ÈÊó¹ð¡£Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ã°ÛÅª¤ÊÂÎÎÏ¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡×¡ÖºòÆü105¥¥í´°Áö¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¸µµ¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²£»³Íµ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼±þ±ç¤Ë´¶¼Õ
