『ワンピース』おせちが発売決定！ コビーら“SWORD”とガープの豪華特典付き
テレビアニメ「ワンピース」を題材にしたおせちの予約受付が、9月1日（月）から、公式サイトおよび全国の「ONE PIECE 麦わらストア」店舗などで開始している。
【写真】コビー＆ヘルメッポとガープの並びが激アツ！ ランチョンマットなど特典一覧
■描き下ろしイラスト入り
今回登場する「ワンピースおせち2026」は、華やかな和装姿の麦わらの一味をあしらった重箱に、定番食材や老舗おせちメーカーが監修・吟味した食材を盛り込んだ二段おせち。
「有頭海老煮」や「魚卵の旨煮」など海の幸を中心に盛り付け壱の重の「海賊の海鮮重」と、「ハニーマスタードチキン」や「ミートローフ」などルフィの大好きなお肉をふんだんに使った洋風の人気食材を詰め合わせた弐の重の「ルフィの肉々重」が楽しめる。
また、Dr．くれはとチョッパーのイラスト入り陶器皿、フランキーの台詞をレーザー彫刻であしらった割箸、コビーやヘルメッポなどSWORDのメンバーとガープを描いたランチョンマット、ルフィ、チョッパー、キャベンディッシュ、ロゴの紙ピックの豪華特典が付属。
いずれも描き下ろしのオリジナルイラストを使用したファン必見のアイテムとなっている。
