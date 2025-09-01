◇MLB ドジャース5×-4ダイヤモンドバックス(現地時間31日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が現地時間31日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に出場。この試合で8月の試合を終えました。

大谷選手は1番DHで出場し、ライトへの安打を記録。ムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手の“MVPトリオ”が3連打を放ち、大谷選手が先制のホームを踏みます。試合はその後、同点の9回にウィル・スミス選手のサヨナラホームランで劇的勝利。大谷選手は4打数1安打の成績でした。

これでメジャーリーグは、現地時間で8月の日程が終了。大谷選手は打率.276、45本塁打、85打点、17盗塁の成績です。本塁打数は54本を記録した昨季より8月時点で1本多く、9月前では自己最多の本数。また得点数はここまで124で2位につけるアーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)の110を大きく上回り、昨季のキャリアハイ134得点の更新が濃厚となっています。

昨季は現地9月19日に6打数6安打、3本塁打、10打点、2盗塁の大暴れで、“50ー50”(50本塁打・50盗塁)の偉業を達成。月間10本塁打で最終的に54本塁打、59盗塁まで積み上げました。

2年連続50号の大台には、残り25試合を残し、5試合の1発ペースで到達。2年連続地区優勝もかかる勝負の9月でどこまで数字が伸びていくのでしょうか。

▼大谷翔平8月終了時点の過去4年戦績2021年 打率.262 42本 90打点2022年 打率.269 30本 82打点2023年 打率.307 44本 95打点2024年 打率.293 44本 98打点2025年 打率.276 45本 85打点※残り25試合