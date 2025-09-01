ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢Çò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÈþµÓÈäÏª¡Öµ¤¤òÈ´¤¯¤ÈÂ¤ò¡×»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê ¡È¥¯¥»¡É ÌÀ¤«¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤â¥á¥í¥á¥í
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬¡¢8·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡ÔTBS¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ùº£Æü¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤ÏËè²ó¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÊì¹»¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤â¤Þ¤¿¤ªÎÙ¤Î¥Ç¡¼¥Ö¤µ¤ó¤ÈCMÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡Õ
¡¡¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¡¢µÓÀþÈþ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þ»öÌäÂê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÃæÀî¡£¿À¸Í¤Ç24ºÐ½÷À¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¿È¤â¡Ö²áµî¤Ë²¿²ó¤«ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î·Ù²ü¤ÎÊýË¡¤òÀâÌÀ¡£
¡Ö³°¤òÊâ¤¯¤È¤¤Ï¡¢10ÉÃ¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤òÆþ¤ë¤È¤¡¢Ã¯¤«¤¬¤¤¤¿¤é¡¢1²ó¥Ý¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¡¢Àè¤Ë¥¨¥ì¤Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢Æ±ÆüX¤â¹¹¿·¤·¡¢Instagram¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡Ô»äÉþ¤Ç¤³¤ó¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íú¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª°áÁõ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¡µ¤¤òÈ´¤¯¤ÈÂ¤òÁÈ¤àÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡ª¾Ð¡Õ
¡¡¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê ¡È¥¯¥»¡É ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤ÇÂ¤òÁÈ¤à»Ñ¤ÏÇÒ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¥¹¥é¥ê¤ÈÈþ¤·¤¤µÓ¤ò´®Ç½¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡ÔÄ¶¥ß¥Ë¥¬¥ó¥¬¥óÍú¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Õ
¡Ô¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ë¼¡²ó½Ð±é¤ÎºÝ¤ÏÀ§Èó µÓÁÈ¤ß¤¬´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌÔ½ë¤¬Â³¤¯ÆüËÜÎóÅç¡£¼«¤é¤ò¡Ö¥é¥Æ¥ó·Ï¡×¤À¤È¤¤¤¦ÃæÀî¤Î ¡ÈÏª½ÐÅÙ¹â¤á¡É ¤Ê»Ñ¤¬¡¢¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï´Ñ¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£