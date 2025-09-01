インドライオンの子が道路に横たわっている。ギル国立公園での仕事を終え帰路についた村人たちは子ライオンが移動するのを待っている/Ajit Solanki/AP

（ＣＮＮ）インド西部グジャラート州にある自宅近くの野原で、パルシング・アジュネラくん（５）が兄弟たちと遊んでいたところ、ライオンが「どこからともなく現れた」。悲しみに暮れる父親のヒーラ・アジュネラさんはＣＮＮにそう語った。

ライオンはパルシングくんを捕まえて逃げ去った。家族は石や木の枝をライオンに向かって投げつけたが、ライオンはパルシングくんをジャングルに引きずり込んでいったという。パルシングくんの遺体は後に収容された。

２０２５年６月までの１年にインドでライオンに殺害された人はパルシングくんを含め７人。この５年間の死者は２０人を超えた。グジャラート州当局によれば、同時期にライオンによる牛への襲撃がほぼ倍増した。

インドではライオンが乱獲され、絶滅の危機にひんしていたが、１００年前にグジャラート州でライオンの殺害が禁止された。近年の保護活動により、州内のライオンの個体数は過去５年で３０％増加し、８９１頭となった。

保護活動家によると、この成功は、人間とライオンの独特な関係性によるところが大きい。地元住民はライオンの存在から利益を得る一方、ライオンは自由に歩き回る空間を得られる。しかし、ライオンの個体数が増加するにつれ、この共生関係は試練にさらされている。

「ライオンはホテルの地下駐車場や民家の屋上でも見つかっている。テラスでくつろいでいることもあれば、あたりに座り込み、うなり声をあげていることもある」と、自然保護ネットワーク「バイオダイバーシティー・コラボレーティブ」のコーディネーターを務める野生生物学者ラビ・チェラム氏は述べた。

「ライオンが人間の生息地に移動するやいなや、（人間を襲う）可能性は高まる」とチェラム氏は指摘する。

チェラム氏をはじめとする自然保護活動家らは１０年以上にわたってグジャラート州政府に対し、一部のライオンを州外の別の生息地に移すよう働きかけてきた。

しかし、最高裁判所が政府にライオンの移転を命じたにもかかわらず、実行されることはなく、その数は増え続け、衝突の可能性を生み出している。

増加する個体数

ロサンゼルス市とほぼ同じ広さを誇る約１４１０平方キロの保護区、ギル国立公園は、インドライオンなどの絶滅危惧種を保護するために１９６５年に設立された。グジャラート州に生息するインドライオンのほとんどは現在、公園の外で暮らし、町や村で人間と共生している。

「理論的には、これは成功物語だ。なぜなら、この保全プロジェクトの本来の目的はこの種の個体数を増やすことだったからだ」と、同州を拠点とする保護活動家、ジェハン・ブジュワラ氏はＣＮＮに語った。「しかし数が増えすぎると、保護区外のスペースを要求し、地元の人々と衝突し始める」

ブジュワラ氏は、国立公園内に村が建設されていることを挙げ、インドの自然保護モデルはライオンと人間を隔離することを意図したものではないと述べた。「ライオンと人間は共存しており、その共存と寛容さは、インドの保護の歴史において非常に独特なものだ」

昨年発表された論文によれば、地元住民はライオンを頼りに観光収入を得ており、ライオンはその見返りとして地元の牧畜業者が捨てた老牛を食べている。

ライオンは豚やウシ科のニルガイも捕食しており、地元農家が害獣とみなす動物の駆除に一役買っているという。

論文は、経済的利益がリスクを上回るため、地域社会はライオンとの共存を学んできたといい、「人間と大型肉食動物がこれほどまでに共存している例は、世界でも他に類を見ない」と指摘する。

地元住民との絆は深いが、水牛を飼育し、水牛乳を売っている酪農家は、ライオンによる牛の襲撃が増加していることに気づいたと話す。専門家はこうした事態が牧畜業者の間の不満を高めていると指摘する。

保護活動家らは、ライオンの個体数増加への対策が強化されなければ、ライオンと人間の関係はすぐに変化しうると警告している。