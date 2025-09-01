ÁêÍÕ²íµª¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ°ÕÍß¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ÁêÍÕ²íµª¤¬9·î1Æü¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¥´¥ë¥Õ¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£Åìµþ¡¦¿·½É±Ø¤ÈÅìµþ±Ø¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÁêÍÕ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¹¹ð¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÁêÍÕ²íµª
¡¡Á´¹ñ¤Î¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤À½ÉÊ¼è°·Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ªENJOY YOUR GOLF Campaign¡×¤¬Å¸³«¡£ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¥´¥ë¥Õ¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤Þ¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¥´¥ë¥Õ¤µ¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£·ÇºÜ²Õ½ê¡§Åìµþ¥á¥È¥í17±Ø¡¢JRÅìµþ±Ø È¬½Å½§Æî¸ý¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡¢´Ý¤ÎÆâÃÏ²¼ËÌ¸ý¡¢¿·½É¥á¥È¥í¿·½É±Ø ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¢£·ÇºÜ´ü´Ö¡§9/22¡Á10/5
¢¨·ÇºÜ²Õ½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ü´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÁêÍÕ²íµª
¡¡Á´¹ñ¤Î¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤À½ÉÊ¼è°·Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ªENJOY YOUR GOLF Campaign¡×¤¬Å¸³«¡£ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¥´¥ë¥Õ¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤Þ¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¥´¥ë¥Õ¤µ¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£·ÇºÜ²Õ½ê¡§Åìµþ¥á¥È¥í17±Ø¡¢JRÅìµþ±Ø È¬½Å½§Æî¸ý¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡¢´Ý¤ÎÆâÃÏ²¼ËÌ¸ý¡¢¿·½É¥á¥È¥í¿·½É±Ø ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¢£·ÇºÜ´ü´Ö¡§9/22¡Á10/5
¢¨·ÇºÜ²Õ½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ü´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë