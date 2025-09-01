¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡ãa-nation 2025¡ä2Æü´Ö¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È32ÁÈ¤¬Ì´¤Î¶¦±é
¡ãa-nation 2025¡ä¤¬8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢·×32ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ç®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤éÅþÃå¤·¤¿³ÆÆü¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¡ÚDay1 8·î30Æü(ÅÚ) ¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
¢£OPENING ACT¡§PG
¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î14Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦PG¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤ò¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤¾®Ãæ³ØÀ¸½¸ÃÄ¡×¤È¤·¤ÆTikTok¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏPG¤È¤·¤Æa-nation½é½Ð±é¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤Ï¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÈäÏª¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖBANABANA¡×¤ÏÎÏ¶¯¤¤±þ±ç²Î¡£Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ë¤â¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿PG¤¬¡ãa-nation 2025¡ä¤Î³«ËëÁ°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£OPENING ACT¡§µ±³ð
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½÷À¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îµ±³ð¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖICY¡×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ÖFor Love¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢ÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿4th Digital Single¡Öno games, no lies¡×¡£¥Á¥ë¤ÊR&B¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£Novelbright
ÂçºåÈ¯5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉNovelbright¤¬¡ãa-nation¡ä¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£¸·¤«¤ÊSE¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Vo.ÃÝÃæÍºÂç¤¬ÎÏ¶¯¤¤À¼¤òÀ²¤ìÅÏ¤ëÀÄ¶õ¤Ë¶Á¤«¤»¤Æ¡ÖSunny drop¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖÀ¼½Ð¤»¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÃÝÃæ¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¼ê¤òÂç¤¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤ë¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ÎÀÅ¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Öseeker¡×¤Ç¤ÏÃÝÃæ¤¬¶Ã¤¯¤Ù¤¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Â³¤¯¡Ö°¦¤È¤«Îø¤È¤«¡×¤Ç¤Ï¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡£º£Ç¯£´·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥«¥Î¡¼¥×¥¹¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¡ÖWalking with you¡×¤Ç¤Ï¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ËÃÝÃæ¤ÎÍ¥¤·¤¯¤â¿Ä¤Î¶¯¤¤À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¡ãa-nation 2025¡ä¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£MAX
1995Ç¯¤Ëavex¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿MAX¤Ïº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖBOOM BOOM BOMB-BA-YEA¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬¾å¤ÇÎ¾¼ê¤òÂç¤¤¯Ã¡¤¤¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Öº£Æü¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Þ¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢MAX¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖGET MY LOVE!¡×¤ä¡ÖTORA TORA TORA¡×¤ò´Þ¤á¤¿4¶Ê¤òÈäÏª¡£¡ÈMAX¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¶Ê¡ª¡É¤È¤¤¤¦²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¡¢¿¿²Æ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®µ¤¤ÏÁá¤¯¤âºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖLovin¡Ç me¡×¤Ç¤Ï¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤À¤¬¡¢4¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤¬·òºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¢£Ana Mena
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î²ÎÉ±Ana Mena¤¬¡ãa-nation¡ä¤Ë½é½Ð±é¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ó¥¥Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤ËÇò¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿á¤¯É÷¤ËÄ¹¤¤¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡¢1¶ÊÌÜ¡ÖMe he pillado¡×¤«¤éÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢TOKYO¡ª¡¡Ana Mena¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç°§»¢¤·¤¿¸å¡¢¡ÖMúsica ligera¡×¤Ç¤ÏÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¾å¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¹â¤¯Êú¤¤«¤«¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ²Î¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¡¢¤½¤ó¤Ê²ñ¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ËAna Mena¤â¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£¡ÖCarita¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò¥À¥ó¥µ¡¼¤ËÍÂ¤±¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¿²¤½¤Ù¤ëAna Mena¤ò¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¹â¤¯·Ç¤²¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤1¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¡ÖLas 12¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥× ¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¢£MAZZEL
MAZZEL¤Ï¥µ¥Þ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖSeaside Story¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖVivid¡×¤Ç¤Ï ¡È¸ÄÀ¥Ð¥é¥Ð¥é¡É¤À¤±¤ì¤ÉÉÔ»×µÄ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÄ´ÏÂ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ëMAZZEL¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£À¼¼Á¤ä¥¹¥¥ë¤¬°Û¤Ê¤ëÈà¤é¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´ÑµÒ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖCAME TO DANCE¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢¥À¥¦¥Ê¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë ¡È²¦ÍÍ ¥À¥ì¤À¡©¡É¤¬¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤µ¤ì¤ë¡ÖKing Kila Game¡×¤Ç¤Ïµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖJ.O.K.E.R.¡×¤Ç¤ÏÅÜÅó¤Î¥é¥Ã¥×¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡ÖParade¡×¤ÇMAZZEL¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¶Ê¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¢£TREASURE
ºòÇ¯¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç30Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¿ôÂ¿¤ÎK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¥é¥¤¥Ö½Å»ë·¿¡É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTREASURE¤¬¡ãa-nation¡ä¤Ë½é½Ð±é¡£ÉáÃÊ¤Î¥Ä¥¢¡¼Æ±ÍÍ¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖKING KONG¡×¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¹ª¼Ô¤ÊÈà¤é¤é¤·¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°Êý¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖJIK JIN¡×¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¡¢Áá¤¯¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£MC¤Ç¤Ï9·î1Æü¤Ë3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE PULSE¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡ÖEVERYTHING¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÀ¤³¦½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Â³¤¯¡ÖHELLO¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®µ¤¤ËÀú¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡ÖHERE I STAND¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¥é¥¹¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖRUN¡×¤Þ¤Ç´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Æ¥Õ¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¢£SHOOTING ACT¡§Girls²
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÆÃ»£¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡ßÀï»Î¥·¥ê¡¼¥º¡Ù½é´ü3ºîÉÊ¤ÎÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×Girls²¤¬¡ãa-nation¡ä¤Ë½éÅÐ¾ì¡£Ê¿À®¤Î¥®¥ã¥ë¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥´¥ê¥¨¤È¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¾¾±º°¡Ìï¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö♡Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤♡¡×¤òÈäÏª¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡ÖLET ME DANCE¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤È¥À¥ó¥¹¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡ÖC¡Çmon Neo Zipang!!!¡×¤Þ¤Ç¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¢£»°±ºÂçÃÎ
¡ãa-nation¡ä½Ð±é10²óÌÜ¤È¤Ê¤ë»°±ºÂçÃÎ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖBlizzard¡×¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÈÏ¯¡¹¤È¶Á¤¯²ÎÀ¼¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò»°±ºÂçÃÎ¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¤À¤±¡×¤Ç¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Î¹ç´Ö¤Ç»þ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»þ¤ËÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤ëÍÍ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¡£Â³¤¯¡Ö¿´Çï²»¡×¤Ç¤Ï¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÀ¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖEXCITE¡×¤Ç¤Ï¼«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢¤«¤È»×¤¨¤Ð¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤²ó¤·½³¤ê¤Ç´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£ºÇ¸å¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ÖHorizon Dreamer¡×¤Ç¸«¤»¤¿´ËµÞ¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥ÉÄã²»¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤Þ¤Ç¡¢»°±ºÂçÃÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¢£NiziU
2020Ç¯¤ÎÆü´Ú¹çÆ±¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNizi Project¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿NiziU¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¡ãa-nation¡ä¡£¸µµ¤¤è¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡ÖTake a picture¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£NiziU¤é¤·¤¤¥µ¥Þ¡¼¥½¥ó¥°¡ÖSuper Summer¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ëÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÑµÒ¤â¥¿¥ª¥ë¤ä¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¤é¤·¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£µîÇ¯¤Î¡Öa-nation¡×¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦NiziU¤Ï¡¢º£Ç¯¤â²ñ¾ì¸åÊý¤Þ¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÑµÒ¤Ë¾Ð´é¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖWhat if -Japanese ver.-¡×¤Ç¤Ï¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¥·¥ã¥¦¥È¡£¡ÖMake you happy¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤Þ¤Ç¶î¤±¤Æ¤¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥é¥¹¥È¤ÏÁ´°÷Â·¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÆìÄ·¤Ó¥À¥ó¥¹¡É¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢Ï¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£SHOOTING ACT¡§I Don¡Çt Like Mondays.
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï4¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎI Don¡Çt Like Mondays.¡£Èà¤é¤Î³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡ÖPAINT¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È·Ú¤ä¤«¤Ê²Î»ì¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡Ökiri¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ï¡×¤Ç¤ÏÆÈÆÃ¤Î´¶À¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£¡Ö²Æ¤Î¶Ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖLEMONADE¡×¤Þ¤Ç¡¢²Æ¤ÎÍ¼Êë¤ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ÇòÇ®¤Î¡ãa-nation¡ä¤Ë¤Ò¤È¤È¤¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¢£YEJI
º£Ç¯3·î¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ITZY¤ÎYEJI¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¡ãa-nation¡ä¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤Æ¤Î¡ÖAir¡×¤Ç¤ÏÈà½÷¤¬»ý¤Ä¥·¥ã¡¼¥×¤µ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¾º²Ú¤·¡¢YEJI¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢µÒÀÊ¤ËMIDZY¡ÊITZY¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£Â³¤¯¡ÖCrown On My Head¡×¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢MC¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¿å¡¢°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ê¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£¥À¥ó¥¹¤Î¹ç´Ö¤Ë¸«¤»¤ëÅê¤²¥¥Ã¥¹¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡ÖCan¡Çt Slow Me, No¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡È1Æü24»þ´Ö¡¢1½µ´Ö7Æü¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î°¦¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö258¡×¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥§¥¹¤ÇÂç¤¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¢£SHOOTING ACT¡§ÈþÎï-Bi-ray-
YOSHIKI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÈþÎï-Bi-ray-¤Ïº£Ç¯¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¡ãa-nation¡ä¡£Æü¤¬Íî¤Á¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎë¤Î²»¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢¸·¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¡ÖButterfly¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë4¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤Î¹â²»¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¿´¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢Â³¤¯¿·¶Ê¤Î¡ÖYour Jealousy¡×¤Ç¤Ï²ÄÎù¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤Ç¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¢£ZICO
´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎZICO¤¬ÆüËÜ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡¢¡ãa-nation¡ä¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö8Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡ÖArtist¡×¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¼«¶Ê¤òÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤ë¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òºî¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¶Ê¡Ö¥¢¥à¥Î¥ì¡ÊAny Song¡Ë¡×¡¢´Ú¹ñ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ö¥»¥Ã¥Ô¥ó (New Thing / Prod. ZICO) (Feat. ¥Û¥ß¥É¥¥¥ë)¡×¤Ç¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¼ê¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥³¥Ö¥Ã¥½¥ó (feat. Paloalto)¡×¤ÎÁá¸ý¤Ç¤¬¤Ê¤êÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤«¤é¡¢¡ÖOkey Dokey¡×¤Î¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ëÉÔ²º¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤¿ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥é¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢ZICO¤Î¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉý¹¤µ¤ò»×¤¦Â¸Ê¬Ã¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥Û¥Ã¥È¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯BLACKPINK¤ÎJENNIE¤È¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖSPOT!¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£
¢£Ê¿°æ Âç
¤¹¤Ã¤«¤êÆü¤¬Êë¤ì¤¿Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¿°æ Âç¡£¡Öµ§¤ê²Ö¡×¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥ì¥ì¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¯¤â²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡ÖMIRROR MIRROR¡×¤«¤é¡ÖUnder the sea¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÒÀÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖSlow ¡õ Easy¡×¤Ç¤Ï¡¢¶Ê¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆþ¾ì¼Ô¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¸÷¤ë¤¦¤Á¤ï¤ÎÀÄ¤¤¸÷¤¬±¦¤Ëº¸¤ËÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉµîÇ¯·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤òÈ¯¸«¡£¤½¤Î2¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿°æ Âç¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖStand by me, Stand by you.¡×¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï£²¿Í¤Ë¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤È½ËÊ¡¤òÂ£¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£HEADLINER¡§XG
2022Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£Ç¯¤â¡Ø¥³¡¼¥Á¥§¥é¡Ù¤Ë¾·æÛ¤µ¤ì¤¿XG¤¬¡ãa-nation¡ä½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¶¯¤¤¥Ó¡¼¥È¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖTGIF¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡ÖSOMETHING AIN¡ÇT RIGHT¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¥¯¥ë¥¯¥ëÊÑ¤ï¤ë¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡ÖNEW DANCE¡×¤Ç¤ÏÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÇò¤¤°áÁõ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«Í³¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤«¤é²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Îµ¤Ê¬¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¤Ç°Ø»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ²Î¤¤ÍÙ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡ÖGRL GVNG¡×¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤¨¸«¤¨¤ë¤Û¤É³ÑÅÙ¤ò¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¡ÖHESONO O¡ÜX-GENE¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡ÖIYKYK¡×¤Ç¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë¿¤Ó¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¾®µ¤Ì£¤¤¤¤¥é¥Ã¥×¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òXG¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖXG¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Ê¤¬¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖMASCARA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò°ì¼þ¡£¥Ó¡¼¥È¤Î¶¯¤¤EDM¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯¡ÖMILLION PLACES¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ´Å¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ìÇò¤¤¥Ð¥é°ìÎØ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡ÖIS THIS LOVE¡×¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î¤ß¤ÎÈ¼ÁÕ¤Ç¤è¤ê¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Çò¤¤¥Ð¥é¤ò¼êÊü¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥Ð¥é¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ï±é·à¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ÖSHOOTING STAR¡×¤Þ¤Ç¡¢Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇXG¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡ãa-nation 2025¡ä½éÆü¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÕú ½¨É±
¡ÚDay2 8·î31Æü(Æü) ¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
¢£OPENING ACT¡§cosmosy
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡ãa-nation 2025¡ä2025¡×2ÆüÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÇ½é¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¿Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦cosmosy¡Ê¥³¥¹¥â¥·¡¼¡Ë¡£ ¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥À¥ó¥¹¡¢´Å¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢Á´±Ñ»ì¤Î¡ÖLucky=One¡×¤«¤éÆüËÜ¸ì»ì¤Î¡Özigy=zigy¡×¤È¡¢¤Ê¤Þ¤á¤«¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ÉáÃÊ¤Ï³¤³°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤é¤À¤¬¡¢MC¤Ç¤ÏÆ´¤ì¤Î¡ãa-nation¡ä¤Ë½é½Ð±é¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖBabyDon¡ÇtCry=BreakingTheLove¡×¤Ç¤ÏÁÔÂç¤Ê¥à¡¼¥É¤â¡£Â¿ºÌ¤Ê3¶Ê¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¾å¤²¤¿¡£
¢£OPENING ACT¡§PG
cosmosy¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ï¡¢½éÆü¤Ë°ú¤Â³¤¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃË½÷14¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦PG¡£ºòÇ¯¤Î¡ãa-nation¡ä¤Ë¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤ò¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤¾®Ãæ³ØÀ¸½¸ÃÄ¡×¤È¤·¤Æ¸Ñ¤Î²¾ÌÌ¡ÜÀ©Éþ¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Èà¤é¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï²¾ÌÌ¤ò³°¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¸½¤ì¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤½ë¤¤¤Î¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖAROUND THE WORLD¡×¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤ÈÊ¬¸ü¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÈäÏª¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖBANABANA¡×¤Ç¤â±Ô¤¤¥é¥Ã¥×¤òÅê²¼¤·¡¢¼ã¤µÃÆ¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¾Ð´é¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£GENIC
³«±é»þ¹ï¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÊÔ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤½¤í¤¨¤¿ÃË½÷7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎGENIC¡£¡ÖGENIC¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁý»ÒÆØµ®¤¬°§»¢¤·¤¿¡ÖIT¡ÇS SHOWTIME¡×¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë°ìÂç¥Õ¥§¥¹¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡£À¸¥Ð¥ó¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤ËÌ¥¤»¤ë¡ÖNew Game!!¡×¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¤®¤å¤Ã¤È¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê°ú¤½Ð¤·¤òÉ½¸½¡£¡Ö¡ãa-nation¡äË½¤ì¤ë¤¾¡ª¡×¤È·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡Ö²Æ¤Îæá¡×¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤È¶¦¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡Ö11·î5Æü¤ËÉðÆ»´Û¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÂç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¡¢¡ãa-nation¡ä2ÆüÌÜ¤Î³«Ëë¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£
¢£ONE OR EIGHT
ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢ONE OR EIGHT¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¡È²þÂ¤³ØÀ¸Éþ¡ÉÊ¸²½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤ó¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ÷ËÆ¤Ë»÷¹ç¤¦¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖDSTM¡×¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÌÜ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤Î¡Ö365¡×¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤Î¹â¤¤Æ°¤¤Ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê±Ñ»ì¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÈäÏª¡£8·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖYoung & Reckless¡×¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤Ë¤â»£±Æµö²Ä¤ò½Ð¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÓ¸é¤ò¤«¤¸¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤ê¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÄ©È¯¡£¡Ö°ì¤«È¬¤«¡×¤È¤¤¤¦´·ÍÑ¶ç¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢´í¸±¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¢£Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô
Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢¤È¤¤á¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¤¯¤ë¤¯¤ëÊÑ¤ï¤ëË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇºÇ¿·¶Ê¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤òÆÏ¤±¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤È¤¤á¤¥È¥ì¥¤¥óºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢6¿Í¤ÇÎó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÆ°¤¤È¾Ð´é¤ÇÈà½÷¤é¤Î½½È¬ÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡È¹¥¤¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄ¾µå¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ãa-nation¡ä½é½Ð±é¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¡¢ºä°æ¿Î¹á¤¬¡Öº£Æü¤Ï¡¢¤³¤Î²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤¤á¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò²Î¤¤¡¢¡Ö¥È¥¥¥â¥í¡¼ºÇ¶¯Àâ!!¡×¤Ç¤Ï²ÖÆ»¤ÎÀè¤Þ¤Ç½Ð¤ÆµÒÀÊ¤ËÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¢£NEXZ
Æü´Ú¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óŽ¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØNizi Project Season 2¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎNEXZ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¡£ÅÅÏÃ¤Î²»¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖSimmer (JP ver.)¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÇò¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿Æ°¤¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¤â¸ò¤¨¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖOne Bite¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÅÁ¤¨¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¶´¤ß¡¢¡ÖËÍ¤¿¤ÁNEXZ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎTOMOYA¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤Î¡ÖO-RLY? (JP ver.)¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÂçÃÀ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡£åÌÌ©¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖBURNING BLACK¡×¤ËÂ³¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºî»ì¤ò¤·¤¿¡ÖNext Zeneration (The Performance ver.)¡×¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ë¡ÖNEXZ¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥é¡¼¤Î²Ð²Ö¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¢£NCT WISH
NCT WISH¤Ï¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆ²¡¹¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡ÖMelt Inside My Pocket¡×¤ò´Ú¹ñ¸ì¡¢¡ÖSongbird (Japanese Ver.)¡×¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÂ£¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÌö¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤è¤¦¤Ë´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤³¤Î¡Øa-nation¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Öpoppop (Japanese Ver.)¡×¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¥Ý¥Ã¥×¤ËÌöÆ°¡£¡ÖSail Away (Japanese Ver.)¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²Æ¤Î³¤¤Ø¤ÈÎÃ¤ä¤«¤Ê¹Ò³¤¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î½ë¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCOLOR¡Ù¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¡ÖSurf¡×¤òÆüËÜ½éÈäÏª¡£ÀÄ¶õ¤ò±Ç¤·¤¿LED¤òÇØ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ®µ¤¤È¤¤¤¦ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢²Æ¿§Ëþ³«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£THE RAMPAGE
¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¼ÞÇ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¡ãa-nation¡ä½Ð±é¤Ë¤Ê¤ëTHE RAMPAGE¡£Áñ¸·¤Ê¡ÖTHROW YA FIST¡×¤Ç¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤«¤é¡ÖSOLDIER LOVE¡×¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß¡¢Â©¤â¤Ä¤«¤»¤ÌÅ¸³«¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¡£16¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¿ô¤ò³è¤«¤·¡¢ÂâÎó¤òÁÈ¤à¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¼Àµ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖLightning¡×¤ä¡ÖDrown Out The Noise¡×¤Ç¤Ï¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÌöÆ°¡£¥Ü¡¼¥«¥ë3¿Í¤Î¥¿¥Õ¤Ê²ÎÀ¼¤â¹ì¤¤Þ¤¯¤ë¡£MC¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡¢À¤³¦¤ò¸µµ¤¤Ë¡×¤ÈÀîÂ¼°íÇÏ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¸ì¤ê¡¢¥×¥í¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÉðÃÎ³¤ÀÄ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡¢¤Æ¤á¡¼¤é¡ª¡×¤È¹æÎá¤ò¤«¤±¤Æ¤Î¡ÖSWAG&PRIDE¡×¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¤¢¤ª¤ë°ìÊý¡¢¡ÖSummer Riot ~Ç®ÂÓÌë~¡×¤Ç¤Ï¿§¤Ã¤Ý¤¤¥à¡¼¥É¤ò¾ú¤·¡¢¡ÖFandango¡×¤Ç¤Ï¥é¥Æ¥ó¤ÎÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö100degrees¡×¤ÇÆ¬¤ò¿¶¤ê¡¢·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£SHOOTING ACT¡§SHOW-WA & MATSURI
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¡ãa-nation¡ä½Ð±é¤È¤Ê¤ëSHOW-WA & MATSURI¤¬º£Ç¯¤Ï¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£ÀÄ°áÁõ¤ÎMATSURI¤¬¡Ö¥¢¥¬¥Ù¤Î²Ö¡×¡¢ÀÖ°áÁõ¤ÎSHOW-WA¤¬¡Ö·¯¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤È¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¥¯¥µ¤¤¶ÊÃæÂæ»ì¤â¸ò¤¨¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£12¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Á´°÷¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¡ÖËÍ¤é¤Î¸ýÅ«¡×¤ÇÈþÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö±ø¤ì¤Á¤Þ¤Ã¤¿ÎÞ¡×¤Ç¤ªº×¤êÁû¤®¤Ë¡£¡Ö¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¹ÃæÈ×Àï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£GENERATIONS
·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡ÖGENERATIONS¡Ä¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢GENERATIONS¤Î6¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¹â¤¯¤Ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¡ÖEvergreen 2.0¡×¤òÀ¶ÎÃ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯µÒÀÊ¤È¤Î¡ÖGENERATIONS!¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡ÖALRIGHT! ALRIGHT!¡×¤Ê¤É¡¢¶ÊÃæ¤Ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ò¸ò¤¨¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬GENERATIONSÎ®¡£¿åÊ¬Êäµë¤òÂ¥¤¹MC¤Î¤¢¤È¤Ï¡Ö½ë¶ì¤·¤¤²Æ¤ËÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿ô¸¶Î¶Í§¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖSummer Vacation¡×¤òÂ£¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥µ¡¼¥Õ¥í¥Ã¥¯¤Ç¾ìÆâ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¤ËÂ³¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡Ö¥ª¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÍðÆþ¡£²¬Â¼¤òÀèÆ¬¤Ë¡ÖChoo Choo OKAMURA TRAIN¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²¬Â¼¤¬·«¤ê½Ð¤¹¥À¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¿¶¤ê¤òÊÑ¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÏÀÎ¥¥Ã¥º¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²¬Â¼¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾®¿¹È»¤¬²¬Â¼¤ò¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃæ¤¬Í¯¤¤¤¿°ÕµÁ¿¼¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤¢¤È¤Ï²ÖÆ»¤ò¶î¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖY.M.C.A.¡×¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¶¦¤ËÍÙ¤ê¡¢¡ÖNOW or NEVER¡×¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢Ç®¤¤°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£Da-iCE
À¸¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê¥í¥Ã¥¯BGM¤ÇËë³«¤±¤¿¤Î¤ÏDa-iCE¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¹â¡¹¤È¾å¾º¤·¤¿¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤ÈÂçÌîÍºÂç¤¬¡ÖCITRUS¡×¤Î¥µ¥Ó¤ò°µÅÝÅªÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¡ÖI wonder¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ß¤³¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖTasty Beating Sound¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¥¯¥é¥Ã¥×¤Î»ØÆî¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¦¤Á¤ï¤Ç¼«Ê¬¤ò¶Ä¤¬¤»¤¿¤ê¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤ò¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤Ð¤»¤¿¤ê¤È¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò´¬¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡ÖHard Knock Days¡×¤Ë¡ÖDREAMIN¡ÇON¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤GENERATION¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£11¿Í¤ÇÂç¤¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹¤¬¤ê¡¢GENERATIONS¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤È¿ô¸¶Î¶Í§¤ò²Ã¤¨¤¿4¿Í¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ë¾ìÆâ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¶Ê¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤«¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤È´ò¤·¤¤²ñÏÃ¤Ç¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢²ÖÂ¼¤¬¡Ö8·îºÇ¸å¤Î¥Õ¥§¥¹¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤²Ö²ÐÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ²¶¤¿¤Á¤È¤ªº×¤êÁû¤®¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤Ø¡£¥¢¥ó¥»¥à¶Ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥é¡¼¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤µ¡¢ºÇ¹â¤Î²Æ¤Ë¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤È¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃæ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ11Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Öa-nation¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£SHOOTING ACT¡§HIKKA
¥Õ¥§¥¹¤â¸åÈ¾Àï¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎHIKKA¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖDrive¡×¤Ç·Ú²÷¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¼å²»¤òÅÇ¤«¤Ê¤¤¿ÆÍ§¤Ø¤Î»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¡×¤ò²Î¾§¡£À¿¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¤ÇÇï¼ê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖTaboo¡×¤Ç¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¾Ð´é¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£½é¡¹¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´¶À¤ò¥¥é¥ê¤È¸÷¤é¤»¤¿¡£
¢£TRF
³«±é¤«¤é5»þ´Ö¤ò·Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ãa-nation¡ä20²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëTRF¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í¡ª¡¡¤³¤Î¶Ê¡¢Á´Éô¤ï¤«¤ë¿Í¡ª¡×¤ÈYU-KI¤¬Àú¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖBOY MEETS GIRL¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Âç¤¤¯¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤Ã¤Æ°ìÀÆ¤Ë±þ¤¨¤ë¡£YU-KI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é30Ç¯Ä¶¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±ð¤òÊü¤Á¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤ÏSAM¤¬¸«»ö¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢ETSU¤ÈCHIHARU¤â²ÖÆ»¤Ø¤È¼ÀÁö¡£¡Ö¤µ¤¡¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤âºÇ¹â¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈDJ KOO¤¬Àú¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡ÖEZ DO DANCE¡×¤Ç¤â¡¢µÒÀÊÃæ¤Î¤¦¤Á¤ï¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¡¢¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾¥Ç¥£¥¹¥³¥Á¥å¡¼¥ó¤Îµ±¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£20Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥À¥ó¥µ¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¤Ê¤«¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡£2006Ç¯¤Î³èÆ°ºÆ³«»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖWhere to begin¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëSAM¡¢ETSU¡¢CHIHARU¤Î¸«¤»¾ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¡Øa-nation¡Ù¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¤ÈDJ KOO¤¬¹æÎá¤ò¤«¤±¤Æ¤Î¡Ösurvival dAnce¡Áno no cry more¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤ÎÀÄ¤¤¤¦¤Á¤ï¤Î³¤¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤¤Ê¤«¡Øa-nation¡Ù¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈYU-KI¤¬´¶¼Õ¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤ÇTRF¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¢£µ×ÊÝÅÄÍø¿
ÍÛ¤¬Íî¤Á¤Æ°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶õ¤Î²¼¡¢¡ãa-nation¡ä½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëµ×ÊÝÅÄÍø¿¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÀè¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤¬²»¤ÈÀ¼¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤³¤ËÁÛ¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÆþ¾ì¤·¤Æ¤¤¿µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤«¤é¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¶õµ¤¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£µÒÀÊ¤Çº¸±¦¤ËÇÈÂÇ¤ÄÅÅ¾þ¤¦¤Á¤ï¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖBoogie Ride ¡ÁBring me up!¡×¤Ç¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¯¤¦¤Í¤ë¥ê¥º¥à¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¡£MC¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¡ãa-nation¡ä½Ð±é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤ó¤Çº£Æü¤Ï¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¡¢°ìÈÖ¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤Î²Æ°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤ä¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤È·Ú²÷¤Ë¥°¥ë¡¼¥ô¤¹¤ë¡Ö½ô¹Ô¤ÏÌµ¾ï¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ì¾¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖMissing¡×¤Ç¤Ïº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²Î¾§¤Ë¡¢ÀÄ¤¤¸÷¤òÅô¤·¤¿µÒÀÊ¤Î¤¦¤Á¤ï¤¬Í¥¤·¤¯ÍÉ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡ÄDa-iCE¤¤¤ë¡©¡×¤È¹ë²Ú¤Ê¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â¸½¡£¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦¤¾¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤Ë¡¢ÂçÌîÍºÂç¤ò´Þ¤á¤¿3¿Í¤Ç¡ÖLOVE RAIN¡ÁÎø¤Î±«¡Á¡×¤ò²Î¤¤·Ñ¤®¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÏÓ¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥æ¥Ë¥¾¥ó¤·¤Æ¡¢Â¿¹¬´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£Hey! Say! JUMP
¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Âç·¿LED¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ãa-nation¡ä¡ª Hey! Say! JUMP¤Ç¤¹¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤ÎÀ¼¤¬¹ì¤¤¤Æ¡¢¡ãa-nation¡ä½é½Ð±é¤ÎHey! Say! JUMP¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥Ã¥×¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥À¡¼¡×¤ÇËë³«¤±¡¢º£Æü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö²¶¤¿¤Á¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Ç¤¹¡ª¡¡²¶¤¿¤ÁºÇ¶¯¤«¤ï¤¤¤¤¤«!?¡¡Ä¶¤«¤ï¤¤¤¤¤«!?¡×¤È¡¢°ËÌîÈø·Å¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤òµÒÀÊ¤Ëµá¤á¤¿¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£Â³¤¯¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥½¥Ë¥¢¡×¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤ÇÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ê¡ÖÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÈÁÖ²÷¤Ê°ìÂÎ´¶¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢6·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Öencore¡×¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿°¦¤òÀÚ¤Ê¤¯²Î¤¤¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤Ç¤Ï²Î¤¤½Ð¤·¤Ç¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤ò¹ì¤«¤»¤¿»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¶ÊÃæ¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¤¤Æ¡¢ÈáÌÄ¤ÎÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£MC¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¡ÖTRF¤µ¤óºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È½é¤á¤Æ¤Î¡ãa-nation¡ä¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¥¸¡¼¥ó¥ºÃÏ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤¤¤Ç¤«¤é¤ÏÅÜÅó¤Î¸åÈ¾Àï¤Ø¡£¡ÖRide With Me¡×¤Ç¤Ï¿ÀÈëÅª¤Ê¶õµ¤´¶¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë¡ÖDonkey Gongs¡×¤Ç¤ÏÍÅ¤·¤¯¡¢¥Ï¡¼¥É¤ËÌ¥¤»¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖCome On A My House¡×¤Ç¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¤³¤ß¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÄÌÏ©¤ò¼þ²ó¡£¤½¤³¤Ç¤â°ËÌîÈø¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢DJ KOO¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«!?¡¡ÃÎÇ°¤µ¤ó¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¤¬¡ÖEZ DO DANCE!¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡Öa-nation¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£Â³¤¯¡ÖÌÀÆü¤Ø¤ÎYELL¡×¤Ç¤Ï¡Ö1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÀ¼¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö²æ I Need You!!¡×¤Ç¤Ï»³ÅÄ¤¬¡Ö¤½¤Î¿° Ã¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È²Î¤¦¤Ê¤ê¡Ö¤¤¡Á¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬µÒÀÊ¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò¾ÚÌÀ¡£¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖDEAR MY LOVER¡×¤Ç¤â¡¢´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë°¦¤òÀÀ¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¡Ö¡ãa-nation¡äºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢°¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈà¤é¤ÎÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£ÉÍºê¤¢¤æ¤ß
²áµî¤Î¡ãa-nation¡ä½Ð±é»þ¤Î±ÇÁü¤òÍÑ¤¤¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬Âç±Ç¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²«¶â¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Æ±¤¸¤¯²«¶â¤Î°áÁõ¤òÍè¤¿ÃË½÷¤ò½¾¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢¡ÖM¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é²ÖÆ»¤ò¿Ê¤à»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½÷²¦¤Î´ÓÏ¿¡£Â³¤¤¤Æ¸ÝÅ«Ââ¤È¥Û¡¼¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥È¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÉ÷¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤«¤é¡ÖINSPIRE¡×¤òÈäÏª¡£¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¶ÚÆùÈþ¤ò¸«¤»¤ëÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ò½¾¤¨¤Æ¡¢±ê¤¬Ê®¤¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ëÍÍ¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢Â³¤¯¡ÖMoments¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìÊÑ¡£¹ß¤ê¤·¤¤ëÀã¤Î¤Ê¤«¡¢ÀÅ¤«¤Ë²Î¤¦Èà½÷¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï±©Àð¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿²«¶â¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬Éñ¤¤¡¢³Ú¶Ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡È·¯¡É¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤À¤±¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿Ì¾¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖHANABI¡×¤Ç¤Ï¡¢²Ö²Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤¯ÃÆ¤±¤¿Îø¤Ø¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¶»Ç÷¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÄË¤ß¤«¤éÉâ¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Çò¤¤ÉÛ¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ´Å¤¤À¼¤òÊ¹¤«¤»¤ë¡Öfairyland¡×¤ò¶´¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï¡¢°ìÅ¾¡Ö¹Ô¤¯¤¼¡ãa-nation¡ä!¡¡Áû¤²¡ª¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥á¥É¥ì¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥µ¥Þ¡¼¥½¥ó¥°¤Î¡ÖYou&Me¡×¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡¢¡ÖGreatful days¡×°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤ÎÄÌÏ©¤ò¼þ²ó¡£¡Ö°ìÈÖ¾å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤È¤ª¤è¡×¤ÈÇîÂ¿ÊÛ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡Öevolution¡×¤Ë¡ÖSURREAL¡×¡ÖBoys&Girls¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥»¥à¶Ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÖBOYS¡õGIRLS¡×¤òÂç¹ç¾§¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìÎé¡£¤½¤·¤Æ¡ÖBLUE BIRD¡×¤ËÂ³¤¯¤È¡¢²Î»ì¤ÎÄÌ¤ê¡¢±À´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÀÄ¤¤¶õ¤ò¿Ê¤à±ÇÁü¤È¿¿¤ÃÇò¤ËÊ®¤½Ð¤¹¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾ô²½¤·¤ÆÁÖ²÷¤ÊÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¡ãa-nation¡ä¤Ï½ª¤ï¤é¤ó¤«¤é¡¢¸«¤Æ¤Æ¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¡ÖJuly 1st¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀª85Ì¾¤Ë¤Î¤Ü¤ë¸ÝÅ«Ââ¤Ëµ³¼ê¡¢¥À¥ó¥µ¡¼Á´°÷¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Öayu¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ô¡¼¥¹¡£20²óÌÜ¤Î¡ãa-nation¡ä¤Ç¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»ä¤¿¤Á¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÌÀÆü¤«¤é¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¹ë²÷¤Ê²Ö²Ð¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¢£SPECIAL LINEUP
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èº£Æü¤Î½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖWOW WAR TONIGHT ¡Á»þ¤Ë¤Ïµ¯¤³¤»¤è¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¡×¡£GENERATIONS¤äDa-iCE¡¢TRF¤ÎÌÌ¡¹¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ²Î¤¤·Ñ¤®¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡ª¡×¤ÈÀú¤Ã¤¿DJ KOO¤Ë¡Ö¤¦¤ÁÍè¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿»³ÅÄÎÃ²ð¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤Ï¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ö¹Ô¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¾ìÆâ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£Hey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¤ÈDa-iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢8·îºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¹¤®¤ëµ®½Å¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¡ãa-nation 2025¡äºÇ½ªÆü¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÀ¶¿åÁÇ»Ò
¢¡Day1 8·î30Æü(ÅÚ) ¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È