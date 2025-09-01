で先制 山本由伸は7回1失点の力投 ドジャースはサヨナラ勝利で地区優勝マジックを『23』に



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年8月31日(日本時間9月1日)ロサンゼルス・ドジャース対アリゾナ・ダイヤモンドバックス＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場、初回に先制の口火を切る右前打を放つなど4打数1安打1得点で、先発登板の山本由伸投手(27)を援護した。

山本は7回98球を投げ4安打1失点、10奪三振、無四球と好投したが、勝ち負けはつかなかった。

チームは、代打スミスのサヨナラ弾で劇的な勝利を収め、連敗を2でストップした。

初回、いきなりだ。相手先発右腕ファートが投じた93マイル(約150キロ)のシンカーをライトへ弾き返した。

打球速度100.9マイル(約162キロ)の当たりで出塁すると、この大谷の一打が呼び水となり、2番ベッツの右前打、3番フリーマンの中越え適時打で、大谷が先制のホームを踏んだ。"MVPトリオ"の3連続長短打で先制に成功し、先発山本を援護した。

大谷は2回2死一塁の第2打席は、カーブを振らされて三振、4回の第3打席は2死一・三塁の好機だったが、カーブを打って右直に倒れた。7回先頭の第4打席は96マイル(約154.5キロ)のシンカーを打って左飛だった。

それでもこのところ湿りがちだった打線は4、5回に1点ずつを加え、山本は7回1失点の力投を披露し、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りた。

勝利は目前と思われた8回、2番手スコットがまさかの同点3ランを被弾し、山本の勝ち投手の権利は消滅。しかし9回、代打スミスのサヨナラ弾で何とかダイヤモンドバックスに一矢を報いた。

地区2位のパドレスが敗れたためゲーム差は2に広がり、地区優勝へのマジックは23となった。8月は厳しい戦いを強いられたが、15勝13敗で乗り切った。

「（スミスは）とても大きいスイングだった。これまでと同じく重要な場面で打ってくれた。この試合に勝てたのはチームにとって大きいこと。遠征に向けて勢いをつけることができた」とロバーツ監督。

3日(同4日)からのパイレーツ、オリオールズとの敵地6連戦に向けた価値ある勝利を手繰り寄せ、"勝負の9月"を見据えていた。

テレ東リアライブ編集部

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ロバーツ監督 大谷とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？の問いに......

韓国キム・ヘソン 大谷翔平について「正直、今でもちょっと緊張する。だって彼は本当に大スターだから」

