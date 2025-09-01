¡ãD.T.O.30. ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2025¡ä³«ºÅ·èÄê¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹
Ì¾¸Å²°¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖTRUST RECORDS¡×¤È¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È/Getting Better Records¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖD.T.O.30.¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤Ù¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£È¯É½¤È¤¢¤ï¤»¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
D.T.O.30.(ÆÉ¤ß:¥Ç¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¡¦¥ª¡¼¡¦¥µ¡¼¥Æ¥£/DON¡ÇT TRUST OVER 30¤ÎÎ¬)¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â10Âå¤Îº¢¤Î¿ð¡¹¤·¤¤´¶À¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËMaki¡¢¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¡¢moon dropÅù¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¤Èmoon drop¤Ï¤½¤Î¸åGetting Better Records¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½ñÎà¡¦²»¸»¿³ºº¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢11·î¤ËÌ¾¸Å²°¤ÈÅìµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢12·î¾å½Ü¤Ë¤ÏºÇ½ª¿³ºº¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏD.T.O.30.¤«¤é¤Î²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¡¢Éû¾Þ50Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡ãD.T.O.30.¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡äÍ×¹à
¢£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î) ¡Á 10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
°ì¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎà¡¦²»¸»¡Ë¡§2025Ç¯10·î14Æü(²Ð) ¡Á 10·î27Æü(·î)
Æó¼¡¿³ºº¡Ê¥é¥¤¥Ö¿³ºº¡Ë¡§2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)¡ãÅìµþ¡ä¡¢11·î18Æü(²Ð)¡ãÌ¾¸Å²°¡ä
ºÇ½ª¿³ºº¡¦¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½¡§2025Ç¯12·î¾å½ÜÍ½Äê
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼»ñ³Ê
¡¦2025Ç¯10·î13Æü(·î)»þÅÀ¤Ç30ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾ì¹ç¡¢1¿Í¤Ç¤â30ºÐ°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Eggs¤Ø¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÅÐÏ¿¡õ³Ú¶ÊÅÐÏ¿É¬¿Ü
¡¦±þÊç³Ú¶Ê¤¬1¶Ê°Ê¾åÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡¦2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)¡ãÅìµþ²ñ¾ì¡ä¡¢18Æü(²Ð)¡ãÌ¾¸Å²°²ñ¾ì¡ä¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥é¥¤¥Ö¿³ºº¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÊý
¢£¥°¥é¥ó¥×¥êPRIZE
¡ D.T.O.30.¤«¤é²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹
¢ Éû¾Þ 50Ëü±ß
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://eggs.mu/music/project/dto30_2025
