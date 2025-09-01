¶â¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¡½é¤á¤ÆÀáÌÜ¤Î1Ëü8000±ßÄ¶¤¨
¶â¤Î²Á³Ê¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤¬1ÆüÄ«¡¢¸øÉ½¤·¤¿¹ñÆâ¤Î¶â¤Î²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê1Ëü8001±ß¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÀáÌÜ¤Î1Ëü8000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤¬µÕ¤ËÄóÁÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ò¤á¤°¤êº®Íð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤Ë»ñ»º¤ò°Ü¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Áá´ü¤ËÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¥É¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤äÃæÅì¾ðÀª¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£