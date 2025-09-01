知って飲むと楽しい！ カクテルの基本スタイルとは！？【THE カクテルバイブル500】

さまざまなタイプを知ろう！ カクテルの分類とスタイル

何万種類も存在するカクテルは、大きく分けるとショートドリンクとロングドリンクに、また、目的や飲む時間帯、つくる手法などによっても細分化されている。まずはここで再確認しておこう。

カクテルとは

主にアルコールをベースとして、「お酒＋お酒」、「お酒＋ジュース」といったように、他のお酒やジュース、シロップ、果汁、ビターズなどから2種類以上を混ぜ合わせてつくるミックスドリンクのこと。複数の材料を組み合わせることによって、無限の可能性が広がるのです。

カクテルの種類

ロングドリンク (LONG) ロングタイムドリンク。一般的に氷が入っているもので、多少時間をかけても味を損なわずに飲めるカクテル。 ショートドリンク (SHORT) ショートタイムドリンク。カクテルグラスに注がれているもので、冷たいうちに10～15分程度で飲んでもらいたいカクテル。

フローズン (FROZEN) ロングタイムドリンクのひとつで、ブレンダーにクラッシュドアイスと材料を入れ、シャーベット状にしたもの。 ホットドリンク (HOT) ロングタイムドリンクのひとつで、温かい飲み物。心も体も温まる冬の定番ドリンク。

代表的なロングドリンクのスタイル

● クーラー：スピリッツに柑橘系ジュースを加え、ジンジャーエールやソーダ類で割ったもの。

● コリンズ：背の高いコリンズグラスを使用し、スピリッツにレモンジュースとシロップを加え、ソーダで割ったもの。

● サワー：スピリッツをベースに、酸味と甘みを加えてつくるもの。ソーダを加える場合もある。

● ジュレップ：スピリッツをベースに、ミントの葉、シロップなどを入れ、ミントの葉をつぶして香りを出しているもの。

● トディー：スピリッツとシロップを、水またはお湯で割ったもの。レモンのスライスが必ず入る。

● フィズ：スピリッツやリキュールにレモンジュース、シロップ、ソーダを加えてつくる爽やかな飲み物。

● フラッペ：クラッシュドアイスで満たしたグラスに好みのリキュールを注いだもの。クラッシュドアイスと材料をシェイクする方法もある。

● リッキー：スピリッツにライムなどの柑橘系の果肉を搾り、ソーダで割ったもの。

計量について

カクテルの材料の分量表記には「ml」と分数比率の 2 種類がある。基本的にはショートドリンクの場合は「ml」と分数、ロングドリンクの場合は「ml」のみで表記する。そのほか、微量な分量を表すときは、以下の単位を使用する。

● tsp. (Teaspoonful)：ティースプーン1杯（約3～5ml）。

● dash：ビターズボトルでひと振りした量。1dash＝5～6drop。

● glass：「1/2glass」でグラス半分を表す。

● drop：ビターズボトルを逆さにしたときに自然に落ちる1滴。

● finger：指1本分をワンフィンガー（約30ml）、2本でツーフィンガー（約60ml）。

カクテルの材料

カクテルのベースや味わいを形づくるための材料はさまざま。これらの無限の組み合わせからカクテルが生まれる。

● ジン：トウモロコシや大麦麦芽などが原料の蒸留酒を、ジュニパーベリーなどの薬草や香草などで香りづけをし、再蒸留。アルコール度数を高めたもの。

● ウイスキー：大麦や小麦、ライ麦などが主原料の蒸留酒で、褐色の色合いが特徴。つくられる土地によって風味や味わいも多彩。

● ウォッカ：ジンと同様、おもに穀類を原料にした無色透明の蒸留酒。無味無臭でクセがなく、幅広いカクテルづくりに向く。

● ラム：サトウキビの搾り汁が原料。色はホワイト、ゴールド、ダーク、風味ではライト、ミディアム、ヘビーがある。

● テキーラ：メキシコ特産の蒸留酒。ホワイトテキーラがポピュラー。テキーラ地区でつくられたものを「テキーラ」と呼ぶ。

● ブランデー：一般的にはぶどうを使ったグレープブランデーを指す。産地で「コニャック」「アルマニャック」と呼び分けられる。

● リキュール：蒸留酒にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したもの。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコールは10度以下～60度超までさまざま。

● ワイン：主にブドウの果汁を発酵させた酒。製法によって赤ワイン、白ワイン、ロゼワインに大別される。

● シャンパン & スパークリングワイン：スパークリングワインは、発泡タイプのワインの総称。その中で、フランスのシャンパーニュ地方で生産されたもののみを「シャンパン」と呼ぶ。ほかにスペインの「カヴァ」、イタリアの「プロセッコ」などもある。

● ベルモット：白ワインを主原料に、香草やスパイスを配合したフレーバードワイン。カクテルの材料のほか、食前酒としても。

● ビール：麦芽、ホップ、水を主原料に発酵させた酒。慣れ親しんでいるだけに、ビールがベースのカクテルには飲みやすいものも多い。

● 日本酒：米を発酵させてつくるお酒。すっきりとした淡麗なものから、米の旨味をしっかり感じる芳醇なものまでさまざま。

● 焼酎 & 泡盛：「日本のスピリッツ」と呼ばれる焼酎は、まずは甲類から使ってみて。泡盛は、タイ米を原料に黒麹で仕込む沖縄の焼酎。

● ビターズ：蒸留酒に薬草や香草などを漬け込んでつくるアルコール飲料。独特の苦味があり、カクテルに入れる際には数滴程度が一般的。アンゴスチュラビターズなどがよく知られる。

● シロップ & ソーダ & ジュース：カクテルに甘みや炭酸などを加える際に使用する。カクテルに使用するおもなものシロップには、グレナデンシロップやシュガーシロップなど。ジュースでは、オレンジジュースやレモンジュースなどを使われることが多い。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡