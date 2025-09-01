宝塚歌劇１１１周年記念式典「Ｏｎｅ ａｎｄ ｏｎｌｙ きらめきの、その先へ−」が１日、兵庫・宝塚大劇場で開催された。

客席にはＯＧや関係者などが招待されされた。現役生１７５人、音楽学校生７９人が出演。第１部では月組の鳳月杏と天紫珠李、星組の暁千星と詩ちづる、宙組の桜木みなとと春乃さくらの３組のトップコンビが「１１１周年を迎えた宝塚歌劇を、これからもよろしくお願い致します」などと口上を行った。暁と詩は新トップコンビとして初の公の場、桜木と春乃にとっても、初の大劇場登場となった。

続いて記念奉舞では、宙組の水美舞斗が中心になり、洋楽で日本舞踊を披露。音楽学校の予科・本科の生徒による歌唱や、花組の極美慎や専科の小桜ほのか、宙組の天彩峰里を中心に宝塚メドレーを披露した。ラストの「フォーエバータカラヅカ」を総勢１７３人での圧巻の大合唱となった。

２部の月組公演では、現在上演されている「ＧＵＹＳ ＡＮＤ ＤＯＬＬＳ」が披露された。

また阪急電鉄の嶋田泰夫社長が、１１１年の歴史を振り返り、「私どもの事業運営が心痛むできごとを招き、心よりお詫びいたします」と式辞を述べていた。