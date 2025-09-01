Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤âÍ½ÁÛ³°¡Ä¡Ö½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÄ¹¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¹¥¥¹¥³¥¢Â³½Ð¤ÎÆæ²ò¤
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢º£µ¨¤âËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î3Âç²ñ¤Ï½ªÎ»¡£ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¿¤Î¤ÏÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼21¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ÎëÌÚ°¦¡Ê31¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï½÷»Ò¤Î¥³¡¼¥¹¥ì¡¼¥È¤¬80¤È¤¤¤¦Æñ¥³¡¼¥¹¡£½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÄ¹¤Ç¡¢¥×¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½é³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âç²ñÁ°¤Ï¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÎÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï°ì»þ¡¢10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë6¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤ò´Þ¤á2¥±¥¿¥¢¥ó¥À¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬8¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ñ¡¼3¤¬Ä¹¤¯¡Ê12ÈÖ185¥ä¡¼¥É¡¢17ÈÖ200¥ä¡¼¥É¡Ë¡¢5¤Ä¤¢¤ë¥Ñ¡¼5¤â²Ô¤®¾ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£16ÈÖ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Îº¸¼êÁ°¤Þ¤ÇÃÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÈô¤Ð¤·²°¤Ç¤Ê¤¤¤È2¥ª¥ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢9ÈÖ¤â2¥ª¥óÉõ¤¸¤Î¤¿¤á¥°¥ê¡¼¥óº¸¤Ë5¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¡£18ÈÖ¤âº¸¥É¥Ã¥°¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬Æñ¤·¤¤¡£¥Ñ¡¼4¤ÎÆñÅÙ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ï¤è¤¯¤Æ¤â5¥¢¥ó¥À¡¼¤°¤é¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬4Æü´Ö¤Û¤ÜÌµÉ÷¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Ï¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤Î¤«¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Û¤ÉÆð¤é¤«¤¯¡¢¥×¥ê¥Õ¥¡¡¼¥É¥é¥¤¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤â¥½¥Õ¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¤è¤¯»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬¿¤Ó¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£¤Î½÷»Ò¥×¥í¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤¤¤¤¥é¥¤¤«¤é¥½¥Õ¥È¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤¨¤Ð¡¢Æñ¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¥×¥ê¥Õ¥¡¡¼¥É¥é¥¤¤È¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Î¾õ¶·¤¬°¤¤»þ¡¢ÌµÂÇÈ³¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¾å¤²¤Æ±ø¤ì¤ò¼è¤ê¡¢¾õ¶·¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë¥×¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëµßºÑ¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯¡¢¡ÖÆÃÎã¡×¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÅÄÎï±û¤Ï³Æ»ØÉ¸¤Ç°µÅÝÅª¿ôÃÍ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤À¤Ë£±¾¡»ß¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤«¡£ÃÝÅÄ¤¬½¤Àµ¤¹¤Ù¤¡Öº¬ËÜ¸¶°ø¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡£
