山本由伸が7回1失点10奪三振の快投 「技術的な部分がすごく上手くいっている」 ドジャースはサヨナラ勝利

＜2025年8月31日(日本時間9月1日)ロサンゼルス・ドジャース対アリゾナ・ダイヤモンドバックス＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの山本由伸投手(27)が、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板し、7回98球を投げ4安打1失点、10奪三振、無四球と圧巻の投球を披露した。

勝利投手の権利を持って降板したが、2番手スコットがまさかの同点3ランを被弾し白星はつかなかった。チームは9回、代打スミスのサヨナラ弾で勝利し連敗を2でストップした。

チームの連敗ストップを託された山本は、その期待に十分応える立ち上がりをみせた。

1番ベルドモをカーブで遊ゴロ、2番マルテはスプリットで二ゴロ、3番キャロルはカーブで中飛に仕留める三者凡退スタート。その裏、2点の援護をもらうと、4回1死まで一人の走者も出さない"パーフェクト投球"を続けた。

4回1死後、マルテにバント安打を許すと、さらに2安打を集中されて1点を献上。しかし5回から7回まではわずか1安打に封じこみ、自身最多タイの10奪三振の快投だった。

ストレート、変化球のキレがともに申し分なく、制球も抜群。残念ながら2番手スコットが同点3ランを打たれたため勝ちはつかなかったものの、連敗ストッパーの役目を十分果たした。

「いろんなボール、コースを使いながら今日は投げられたので、いろんな部分が本当にうまくいったな、という感じです。(連敗した)昨日、一昨日のことはあまり考えずに、とにかくいつも通り試合に入っていくことを心がけました」。

勝利投手にはなれなかったものの、チームが劇的なサヨナラ勝ちをしただけに、山本は気持ちよさそうに汗をぬぐった。

山本は前回登板のパドレスとの首位攻防戦でも6回2失点ときっちりゲームメイクし、チームの連敗ストップに貢献している。

まさにエースの働きに、ロバーツ監督は「ヨシはファンタスティックだった。三振を取りたい場面では三振、早めに打たせたい場面では凡打と効率的な投球だった。

これがヨシの基準。彼ほどの才能があるならこのレベルで投げるべきだね」と最大級の賛辞を贈っていた。

＜山本由伸投手一問一答＞

――2週連続で日曜日に好投、前回は集中できたと言っていましたが、メンタル面では今回も同じアプローチで臨んだのですか？

しっかり1週間練習できたので、自信を持ってマウンドに上がることができましたし、初回からいい立ち上がりができて、7回まで投げられたので、全体的に良かったと思います。

――今日の良かった点は？

どの球も反応よくできたと思います。変化球も良かったので、真っ直ぐもけっこう、どんなカウントでも思い切ってゾーンに投げていけましたし、いいコンビネーションと言いますか、そんな感じですかね。

――どのようにコンディションを保っていますか？

コンディションだったり、体調の面は変わらず春からずっといい状態をキープできていますし、フォームは多少波があったりもしましたけど、ここ最近は明確にこれだっていう感覚が出ています。

とにかくピッチングのどの面もすごくいい方向に行っているなと感じています。

――ストライクゾーンを積極的に攻めていました。

もちろんボールのゾーンも使いながら、今日はボール球もしっかり振らせたりすることができましたし、ピッチングにおいて、いろんな技術的な部分がすごく上手くいっているかなと思います。

――久しぶりの本拠地で、投げ心地はいかがでしたか？

やっぱり球場出た時からすごく気持ちいいなと感じましたし、今日はいいピッチングができて良かったです。

――本拠地は景色の良さとなど、投げやすさはありますか？

試合数は一番投げる球場なので、いい意味で慣れてるところはたくさんあると思いますし、いいピッチングにつながったと思います。

――無四球投球でしたが、ご自身の評価は？

しっかり良いフォームで、しっかり腕を振って思い切り投げていけた中で、フォアボールがないっていうのは、すごく調子のいい証拠だと思いますし、これを続けていけるように、頑張りたいと思います。

――10奪三振については？

いろんなボールを使いながら、いろんなコースを使いながら今日は投げられたので、本当にいろんな部分が上手くいったなという感じです。

――チームが連敗中でのマウンド。心境はどうでしたか？

まずはとにかくいつも通り、自分のピッチングに集中して今日の試合に入る。昨日、一昨日のことはあまり考えず、とにかくいつも通り試合に入っていくっていうのは心がけました。

みんなで、とにかく勝利に向かってやっていけたら、いい結果になると思います。

――ラッシング捕手とバッテリーを組んで、感じる部分はありますか？

とにかく全力でサポートしてくれますし、フォームの面もアドバイスをくれたり、すごく見えてるな、と言いますか、そういうのをすごく感じます。

すごく頭もいいですし、熱い男ですので、すごく好きです。

