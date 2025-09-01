ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡¥£¶¡óÁ°¸å¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê
ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡¥£¶¡óÁ°¸å¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.57¡¡7.85¡¡6.63¡¡7.15
1MO¡¡9.72¡¡7.64¡¡7.78¡¡7.13
3MO¡¡9.66¡¡7.43¡¡8.10¡¡7.50
6MO¡¡9.64¡¡7.38¡¡8.49¡¡7.68
9MO¡¡9.63¡¡7.36¡¡8.73¡¡7.85
1YR¡¡9.64¡¡7.44¡¡8.95¡¡8.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.18¡¡8.09¡¡7.85
1MO¡¡8.44¡¡8.26¡¡7.72
3MO¡¡9.00¡¡8.53¡¡7.73
6MO¡¡9.36¡¡8.84¡¡7.89
9MO¡¡9.60¡¡9.06¡¡8.01
1YR¡¡9.75¡¡9.29¡¡8.13
Åìµþ»þ´Ö16:33¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¹¡¥£µ£·¡ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¡££±Ç¯¤Þ¤Ç¤Î³Æ´ü´Ö¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î£µÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¬¶¯¤¤Ã»´ü¥Ø¥Ã¥¸¼ûÍ×¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.57¡¡7.85¡¡6.63¡¡7.15
1MO¡¡9.72¡¡7.64¡¡7.78¡¡7.13
3MO¡¡9.66¡¡7.43¡¡8.10¡¡7.50
6MO¡¡9.64¡¡7.38¡¡8.49¡¡7.68
9MO¡¡9.63¡¡7.36¡¡8.73¡¡7.85
1YR¡¡9.64¡¡7.44¡¡8.95¡¡8.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.18¡¡8.09¡¡7.85
1MO¡¡8.44¡¡8.26¡¡7.72
3MO¡¡9.00¡¡8.53¡¡7.73
6MO¡¡9.36¡¡8.84¡¡7.89
9MO¡¡9.60¡¡9.06¡¡8.01
1YR¡¡9.75¡¡9.29¡¡8.13
Åìµþ»þ´Ö16:33¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¹¡¥£µ£·¡ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¡££±Ç¯¤Þ¤Ç¤Î³Æ´ü´Ö¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î£µÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¬¶¯¤¤Ã»´ü¥Ø¥Ã¥¸¼ûÍ×¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£