¾ÃÈñ¼Ô¿®ÍÑ»Ä¹â¡Ê7·î¡Ë17:30
·ë²Ì¡¡16.0²¯¥Ý¥ó¥É
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡15.0²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê14.0²¯¥Ý¥ó¥É¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¾ÃÈñ¼Ô¿®ÍÑ»Ä¹â)