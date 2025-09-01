『ギルティギア ストライヴ』、ブリジットが操るヨーヨーを忠実に再現 「ブリジットフルメタルヨーヨー」に新色が登場
大人気対戦格闘ゲーム『GUILTY GEAR -STRIVE-（ギルティギア ストライヴ）』（PS4、PS5、Steam、アーケード（APM3）、Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows）より、「ブリジットフルメタルヨーヨー」の新色が発売決定。本日より予約受付が開始された。
【写真】再現度高すぎ！ 「ブリジットフルメタルヨーヨー」商品画像
ブリジットはヨーヨーを駆使して戦うトリッキーなキャラクターで、本商品はそのヨーヨーを忠実に再現。2022年に発売され大反響だったミニチュアフルメタルの「ブリジットヨーヨー」に、この度新色が登場する。
ヨーヨー元世界チャンピオン（＠Taka_yoyo）と東京葛飾区の町工場、ミツミ製作所（＠Mitsumi_Tokyo）がタッグを組み、ブリジットのヨーヨーの再現に挑戦。先日開催された「東京おもちゃショー2025」の「スピンギアブース」でも、試作品が展示され、来場者の注目を集めた。
「『GUILTY GEAR -STRIVE-』ブリジットフルメタルヨーヨー」は予約受付中。5色展開で価格は各44000円（税込）。
