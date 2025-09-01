¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¡È45Ëü±ß¡É¹â³Û½»Âð¼êÅö¡¡¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤êÇúÈ¯¤Ç¥Ç¥âÂâ¤¬Ë½ÅÌ²½¡Ä·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î¤Ò¤Æ¨¤²¤âÇï¼Ö¤«¤±¤ë¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢
Ë½ÅÌ²½¤·¤¿¥Ç¥âÂâ¤ËºÅÎÞ¥¬¥¹¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë·Ù»¡¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ï¡¢·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ë¤â²Ð¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î»ÔÌ±¤ÏË½ÅÌ²½¤·¡¢ºâÌ³Áê¤äµÄ°÷¤Î¼«Âð¤¬½±·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¹ñ²ÈµÄ°÷¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¹â³Û¤Ê½»Âð¼êÅö¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î³Û¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç·î³ÛÌó45Ëü±ß¡£
¶â³Û¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÌó10ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÍ¥¶øºö¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢»öÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç8·î28Æü¡¢¥Ç¥â¤ÎºÇÃæ¤Ë¥Ð¥¤¥¯¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤¬·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥âÂâ¤ÏË½ÅÌ²½¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç·Ù»¡¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¥¹¥é¥¦¥§¥·½£¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥âÂâ¤¬·úÊª¤ËÊü²Ð¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÆÃÏ¤ÎË½Æ°¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤Ï8·î31Æü¡¢Ë½ÅÌ²½¤·¤¿»ÔÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸·½Å¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¼êÅö¤ò¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»öÂÖ¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë½»¤àÌó1Ëü5000¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¡¢Ç³ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÈ÷Ãß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¡§
Ë½ÅÌ²½¤·¤¿»ÔÌ±¤¬±Ø¤òÇË²õ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÆüËÜ¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹ñ²ñµÄ°÷¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ë½ÅÌ²½¤·¤¿»ÔÌ±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î½»¤ó¤Ç¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤âÍè¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¡¦ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òµòÅÀ¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤Ò¤í¤¢¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê¡£¥¹¥Ç¥£¥ë¥Þ¥óÄÌ¤ê¤Î¥Ð¥¹Ää¤¬¼¡¡¹¤ÈÇ³¤ä¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºßÂð¤Ç»Å»ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¼ã¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê³¹¡£¶²ÉÝ¤ÇÀÅ¤«¤Ê³¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤µ¤Ó¤·¤¤¤·Èá¤·¤¤¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÊºÆ¤Ó¥Ç¥â¤¬¡Ë·ã²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ½ÃÇ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£