¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤¬Äï»Ò¤òÌÔÆÃ·±¡ª ¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡ÙºÇ¿·ºîËÜÊÔ±ÇÁü¡¡¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¶»Ç®¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡Ù¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó±é¤¸¤ë¥«¥ó¥Õ¡¼¤Î»Õ¾¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ï¥ó¤È¡¢¥é¥ë¥Õ¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ª±é¤¸¤ë¶õ¼ê¤ÎÃ£¿Í¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¥ê¡¼¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¡Ë¤òÌÔÆÃ·±¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢ËÜÊÔ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×!! ¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡8·î29Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤¬ÍèÆü¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç·×11²ó¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤è¤ê¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µæ¶Ë·èÀï¤Ø¸þ¤±¤ÆÌÔÆÃ·±¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡Ù¡Ê1984¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¶õ¼ê¤ÎÃ£¿Í¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ê¥é¥ë¥Õ¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ª¡Ë¤È¡¢2010Ç¯¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¥ó¥Õ¡¼¤Î»Õ¾¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ï¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢µæ¶Ë¤Î³ÊÆ®Âç²ñ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¹â¹»À¸¥ê¡¼¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ø¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¶õ¼ê¤È¥«¥ó¥Õ¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿Ê²½·Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¥ê¡¼¤Î»Ñ¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥³¥Ê¡¼¡Ê¥¢¥é¥ß¥¹¡¦¥é¥¤¥È¡Ë¤â¤Þ¤¿·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÃÃÏ£É÷·Ê¤¬¸ò¸ß¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¹â¤Þ¤ë¶ÛÄ¥´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¥Ï¥ó¤¬¥É¥ì¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤¿¡È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¡É¤È¤¤¤¦¡¢Æü¾ï¤ÎÆ°ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ½¤¹Ô¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃåÃ¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Äô»Ò¤ò»È¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¶Ã¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë´î¤Ð¤»¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¡È¶õ¼ê¤ÎÃ£¿Í¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¥ß¥ä¥®ÀèÀ¸¤Î¤â¤È¤Ç½¤¹Ô¤òÀÑ¤ß¡¢½ÉÅ¨¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½ÉÅ¨¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥í¥ì¥ó¥¹¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¶¥Ö¥«¡Ë¤¬¡¢ËÜºî¤Î¤É¤³¤«¤Ë»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£²óÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º3Éôºî¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¤¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥³¥Ö¥é²ñ¡Ù¤Ç¤â¼çÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ºîÃæ¤ÇÈà¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤ä²ÈÄí´Ä¶¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊÇØ·Ê¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Ë¶õ¼ê¤ò¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë¥³¥Ö¥é²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¥¸¥ç¥Ë¡¼¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¤ä¤¬¤ÆÍ§¾ð¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¨¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥¹¥ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥Ë¡¼±é¤¸¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤ò¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë±£¤¹¤è¤¦¤ËÈëÌ©Î¢¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¡È¤è¤·¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¤ò½Ð¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥é¥ë¥Õ¡Ê¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ª¡Ë¤È¤Ï¡Ø¥³¥Ö¥é²ñ¡Ù¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁêÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÂ¨¶½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥é¥ë¥Õ¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ª¤â¡ÖÈà¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤Þ¤ë¤Ç·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤éÃç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ïº£¤ä»ä¤Î¿ÆÍ§¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥³¥Ö¥é²ñ¡Ù¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤âÅÁÀâÅª¤Ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥í¥ì¥ó¥¹¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡Ù¤Ï¾å±ÇÃæ¡£
