乃木坂46・岩本蓮加＆冨里奈央W主演！ ドラマ『ふたりエスケープ』、10月スタート
乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がダブル主演を務めるドラマ『ふたりエスケープ』が、10月4日より、テレビ大阪にて毎週土曜24時55分、テレビ愛知にて毎週土曜26時15分より放送されることが決定した。
【写真】先輩を演じる岩本蓮加
本作は、田口囁一による漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）を実写化。可愛いが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディだ。
主演を務めるのは、ともにテレビ大阪ドラマ初主演となる乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央。無職でゲーム好きの「現実逃避のプロ」として、追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本蓮加。日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里奈央が演じる。冨里は、本作が地上波ドラマ初出演の主演作となる。
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり…。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、「可愛いが取り柄の無職」（先輩）と「限界漫画家」（後輩）が、思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。その時間も金も後先考えない姿が、がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る。
なお、原作者で音楽家としても知られる田口囁一が本作の劇伴を担当し、ドラマの世界観を彩る。劇中の音楽も要注目だ。
岩本は「『先輩』は自分と重なる部分が多くあるので、そんな『先輩』を演じられること、とても嬉しく思います」と喜び、「この作品はどこを切り取っても温かく、クスッと笑えて、でも少し考えさせられるような場面もあったり、どんな方でも楽しく観ていただけるかなと思います。奈央と私のコンビネーションにも注目です！」とアピール。
冨里は「いつも優しくて頼りになる蓮加さんに沢山助けていただきながら、楽しく撮影に臨むことができました」とほほえみ、「観てくださる皆さんにも、きっとほっこり幸せな気持ちになっていただける作品になったと思います」と自信をのぞかせた。
原作者の田口は「初めてのドラマ化でドキドキでしたが、関係者みなさんが愛情を持って作って下さってるのが伝わってきて今はワクワクしてます。岩本蓮加さん・冨里奈央さん演じる先輩後輩の可愛い暮らしをぜひ一緒に覗いてみてください！劇伴も聴いてね！」とメッセージを寄せた。
ドラマ『ふたりエスケープ』は、10月4日より、テレビ大阪にて毎週土曜24時55分、テレビ愛知にて毎週土曜26時15分より放送。テレビ大阪での放送後、Leminoプレミアムにて独占配信。
※岩本蓮加と冨里奈央のコメント全文は以下の通り。
【乃木坂46・岩本蓮加＆冨里奈央 コメント全文】
■岩本蓮加／乃木坂46（先輩役）
メンバーの冨里奈央ちゃんとふたりで主演を務めさせていただくことになりました。「先輩」は自分と重なる部分が多くあるので、そんな「先輩」を演じられること、とても嬉しく思います。
この作品はどこを切り取っても温かく、クスッと笑えて、でも少し考えさせられるような場面もあったり、どんな方でも楽しく観ていただけるかなと思います。奈央と私のコンビネーションにも注目です！観てくださる方々に少しでも癒しをお届けできたらなと思います。
■冨里奈央／乃木坂46（後輩役）
この度、岩本蓮加さんと一緒に主演を務めさせていただくことになりました、乃木坂46の冨里奈央です。いつも優しくて頼りになる蓮加さんに沢山助けていただきながら、楽しく撮影に臨むことができました。監督やスタッフの皆さんも温かく見守ってくださって、現場は笑顔がいっぱいの素敵な時間でした！
観てくださる皆さんにも、きっとほっこり幸せな気持ちになっていただける作品になったと思います。ぜひご覧ください！！
