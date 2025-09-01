ＳＴＵ４８の４期研究生１８人。（上段左から）高村栞里、田中奈菜子、道保琉南、野中莉央、濱田美惟、藤田愛結、三好真綺、屋木優菜、横井結菜（下段左から）石松陽菜、井上久伶杏、蕪竹真奈、木原姫花世、小松奈侑、坂木叶愛、坂崎愛、島田紗香、曽我部あこ（Ｃ）ＳＴＵ

写真拡大

　瀬戸内を拠点にするアイドルグループ・ＳＴＵ４８が８月３１日、神奈川・横浜アリーナで開催された「＠ＪＡＭ　ＥＸＰＯ　２０２５　ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　ｂｙ　ＵＰ−Ｔ」に出演。８月に加入したばかりの４期研究生１８人を初お披露目した。

　Ｏｖｅｒｔｕｒｅが鳴り響くと同時に大歓声が沸き起こり、尾崎世里花が「ＳＴＵ４８です！　今日は瀬戸内からやってきました！　皆さん盛り上がっていきましょう！」とあいさつし、最新の１２ｔｈシングル表題曲「傷つくことが青春だ」やデビュー曲『暗闇』など立て続けに披露した。

　ライブ終盤、キャプテン岡田あずみが「ここからはお待ちかねのＳＴＵ４８　４期研究生のお披露目です！　４期研究生のみんな〜」と呼び込み１８人の研究生が初登場。「皆さん、初めまして。ＳＴＵ４８　４期研究生です」と初々しくあいさつすると、客席から大きな歓声が起きた。

　８月２８日から公式ＳＮＳで順次紹介されてきたメンバーとあって、すでに名前入りの応援グッズが掲げられ、コールなどの熱い声援が飛び交った。自己紹介の後、藤田愛結が「次は４期研究生で１曲披露させてください」とあいさつし、客席が見守る中フレッシュなパフォーマンスで「夢力」を届けた。

　続いて副キャプテンの福田朱里が「藤田ちゃん、初めてのステージ横浜アリーナはどうでしたか？」と問いかけると、藤田は「初めてＳＴＵ４８の一員としてステージに立たせていただいて、とても緊張しましたが、本当に楽しかったです」と笑顔。福田は「これからＳＴＵ４８の仲間として頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします」と呼びかけ、温かな拍手が会場を包んだ。

　ラストは岡田が「次が最後の曲です。４期生を含めた出演メンバー全員で披露します！　ぜひ私たちのことをもっともっと好きになってください。一緒に最高に盛り上がりましょう！」とコメントすると、３４人で「鬼ごっこ」を披露。「本日はＳＴＵ４８のステージをご覧いただき本当にありがとうございました。普段は瀬戸内で活動していますので、ぜひ瀬戸内にも遊びにきてくださったら嬉しいです」と締めくくると、会場のボルテージは最高潮に達し、熱気に包まれたままステージの幕を下ろした。