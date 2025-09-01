瀬戸内を拠点にするアイドルグループ・ＳＴＵ４８が８月３１日、神奈川・横浜アリーナで開催された「＠ＪＡＭ ＥＸＰＯ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＵＰ−Ｔ」に出演。８月に加入したばかりの４期研究生１８人を初お披露目した。

Ｏｖｅｒｔｕｒｅが鳴り響くと同時に大歓声が沸き起こり、尾崎世里花が「ＳＴＵ４８です！ 今日は瀬戸内からやってきました！ 皆さん盛り上がっていきましょう！」とあいさつし、最新の１２ｔｈシングル表題曲「傷つくことが青春だ」やデビュー曲『暗闇』など立て続けに披露した。

ライブ終盤、キャプテン岡田あずみが「ここからはお待ちかねのＳＴＵ４８ ４期研究生のお披露目です！ ４期研究生のみんな〜」と呼び込み１８人の研究生が初登場。「皆さん、初めまして。ＳＴＵ４８ ４期研究生です」と初々しくあいさつすると、客席から大きな歓声が起きた。

８月２８日から公式ＳＮＳで順次紹介されてきたメンバーとあって、すでに名前入りの応援グッズが掲げられ、コールなどの熱い声援が飛び交った。自己紹介の後、藤田愛結が「次は４期研究生で１曲披露させてください」とあいさつし、客席が見守る中フレッシュなパフォーマンスで「夢力」を届けた。

続いて副キャプテンの福田朱里が「藤田ちゃん、初めてのステージ横浜アリーナはどうでしたか？」と問いかけると、藤田は「初めてＳＴＵ４８の一員としてステージに立たせていただいて、とても緊張しましたが、本当に楽しかったです」と笑顔。福田は「これからＳＴＵ４８の仲間として頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします」と呼びかけ、温かな拍手が会場を包んだ。

ラストは岡田が「次が最後の曲です。４期生を含めた出演メンバー全員で披露します！ ぜひ私たちのことをもっともっと好きになってください。一緒に最高に盛り上がりましょう！」とコメントすると、３４人で「鬼ごっこ」を披露。「本日はＳＴＵ４８のステージをご覧いただき本当にありがとうございました。普段は瀬戸内で活動していますので、ぜひ瀬戸内にも遊びにきてくださったら嬉しいです」と締めくくると、会場のボルテージは最高潮に達し、熱気に包まれたままステージの幕を下ろした。