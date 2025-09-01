【白間美瑠写真集（タイトル未定）】 11月14日 発売予定 価格：3,740円

秋田書店は、元NMB48・白間美瑠さんの写真集を11月14日に発売する。タイトルは未定で、仕様はA4判。価格は3,740円。

本書はNMB48を卒業後、モデル・女優として活動する白間美瑠さんの写真集。ベトナム・ダナンの多彩なロケーションを舞台に、「時を重ねることで生まれる美しさ」をテーマとし撮影を行なった。なお、撮影はND CHOW氏が担当している。

また、本写真集の発売を記念し、9月12日18時より、事前予約オンラインイベントの開催が決定している。

【本人コメント】

４冊目の写真集ということで、また一つ、大切な作品を残せることができて、とても幸せです！

今回の写真集は、10月に誕生日を迎えて28歳になる私の、ナチュラルな大人の魅力が詰まった一冊です。背伸びをして無理をして大人っぽく見せるのではなく、28歳という大人の年齢だからこそ自然にあふれ出る色気や美しさ、そして無邪気さも…、さまざまな表情を楽しんでいただけると思います！

【白間美瑠さん】