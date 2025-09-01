直接死5500人余の阪神・淡路大震災（1995年。以下阪神・淡路と表記）から今年は30年の節目。高度成長期以降、目立った大規模地震に見舞われなかった日本では、関東大震災（1923年）を念頭に「地震による火災に最大の警戒を払えば大量死は防げる」という思い込みがあった。それを打ち砕いたのが阪神・淡路だった。

【画像】まっぷたつに割れて崩れ落ちてゆく大きな橋、見上げる人々、さかさまになった車両…大震災発生後の街並みを写真で見る



阪神・淡路大震災によって倒壊した三菱銀行や明治生命などが入居する神戸市のビル〔1995年撮影〕 ©文藝春秋

あの日、近代都市を襲った「想定外」の揺れとその後の事態は、検証を経て多くの教訓をもたらしたが、以降も地震は各地で多発。その度「想定外」という言葉が繰り返されている。

直接死・行方不明者1万8000人余の14年前の東日本大震災を受け、いま太平洋ベルト地帯では、膨大な被害が想定されて「国難」とも呼ばれる南海トラフ巨大地震への備えが進められている。この春には新たな被害想定が内閣府でまとめられた。しかしその想定や備えは、果たして実効性のあるものなのだろうか。昨年1月に発生した能登半島地震などを振り返り、この国の防災の課題を検証する。（全2回の1回目／続きを読む）

「あらゆるものが壊れている」

■能登半島地震

「あらゆるものが壊れているのに驚いた。単位面積当たりの地震の強度・被害は阪神・淡路をはるかに上回る」

能登半島地震直後、被災地入りした神戸大学の室崎益輝名誉教授（防災計画）は石川県輪島市などの被害についてこう述べた。

室崎名誉教授は阪神・淡路で被災地・神戸市の災害対応の根幹となる地域防災計画で被害想定作成を主導した専門家だ。当時、震度5強の揺れを想定に盛り込みながら、現実はそれを上回る初の震度7判定となり、「想定が甘かったのではないか」との批判にもさらされた。そうした自身の経験なども踏まえ、各地で行政の委員などを歴任し、石川県の災害危機管理アドバイザーも務めていた。

室崎名誉教授は、東日本大震災を挟んで20年余りにわたって、地域防災計画で地震の想定の見直しを行ってこなかった石川県のあり方について、「もっと県とコミュニケーションをとって見直しを強く勧めるべきだった」と率直に反省の弁を述べた。その一方で、能登半島地震を受けた今後の国内の地震対策については、「耐震化が急務」としながら、「これほどの壊れ方をしたら、今後どのように備えればいいか分からない」と、この国での地震防災のあり方に不安も吐露した。

能登半島地震を巡っては、気象庁が発表した地震の規模に当初専門家からも驚きの声が聞かれた。

「M7.6、震源の深さはごく浅い」（※当初発表。のちに「震源の深さは16キロ」に修正）

これは気象庁マグニチュード（Mj）で比較しても阪神・淡路の3倍。モーメントマグニチュード（Mw）では7.5とされる。

「Mw」とは、「Mj」が計算の速報性に優れる半面、マグニチュード8程度で頭打ちになるのに対し、それ以上の中・大地震の規模を表すことができる地震規模の指標。これは阪神・淡路の6.9と比較すると実に9倍ものエネルギーが放出されたことになる。

名古屋大学の山岡耕春名誉教授*（地震学）はMw7.5という数字を「国内最悪規模の直下型地震だったとされる濃尾地震（1891年、死者7273人、Mw7.4）をも上回る規模」とみる。

*気象庁の南海トラフ巨大地震の評価検討会委員も務めた

震度7に見舞われた輪島市と石川県珠洲市で起きた大規模な土砂崩れや建物倒壊の状況はすさまじい。もし、阪神・淡路の3〜9倍とされるそのエネルギーが他の地域で放出されたら一体どうなるのか？

阪神・淡路大震災では3.5万人が生き埋めに

同じ直下型地震タイプの阪神・淡路では、揺れの直後に約3万5000人が生き埋めとなり、近隣住民らが助け出したとされる。能登半島地震では揺れの直後の午後4時22分に大津波警報が出され、津波警報に切り替えられるまで4時間。注意報切り替えは翌日の午前1時15分で、解除に至っては午前10時にまでずれ込んだ。

東日本大震災で津波災害の恐ろしさは国民全体の意識に深く刻まれた。ただ、火災だけが念頭にあった阪神・淡路のときと同じように、私たちは一つ前の地震の教訓――すなわち、津波被害だけに過度な焦点の当て方をしてはいなかっただろうか。阪神・淡路のように、多くの住民が生き埋めとなっている可能性について、国や県はどこまでイメージできていただろうか。

生かされなかった教訓

さらに阪神・淡路の教訓の一つが、地震直後には被害の実態は分からないという点だ。当時、自治体や警察・消防などが被害状況確認のために職員らを現地に派遣したが、多数の生き埋めが発生。出動直後にあちこちで市民から救出を要請される状況となり、職員はその対応に追われて情報収集が後回しになる事態が頻発したとされる。

今回の能登半島地震ではいずれも震度7を観測した輪島市が280人中40人、珠洲市は170人中20人しか当日職員が参集できなかった。対策本部長を務める輪島市長は土砂崩れによる孤立集落にいたため、登庁が3日に、初回本部会議は6日にずれ込んだ。しかし、情報収集の要である自治体自体が被災する中、岸田文雄首相（当時）は当日夜間まで被災地首長と連絡を取ろうとしたと報じられた。

国が特定災害対策本部（人的被害数十人規模を想定）を立ち上げたのは発生の1時間半後。非常災害対策本部（同100人超を想定）への切り替えは5時間後の午後9時すぎにずれ込んだ。その第1回の会議に至っては翌日午前9時。

災害発生時には被害の全容は分からないものとして、揺れによる生き埋めなどに対する最大限の対応を進めるべきだったのではないか。たとえ大津波警報が出されていても、これではマグニチュードが持つ意味や、阪神・淡路で起きた被害実態を、国は全く教訓化できていないことになる。

南海トラフ地震はどうなる？

■ 南海トラフ臨時情報

去年8月と今年1月、気象庁の「南海トラフ地震臨時情報」が出された。いずれも宮崎県沖の日向灘でM7クラスの地震が発生し、その揺れが南海トラフ地震と関連があるかどうか、気象庁の南海トラフ評価検討会が調査するものだ。

中でも8月は「巨大地震注意」の臨時情報が出され、「普段よりも5倍程度巨大地震の可能性が高まっている」として1週間程度の「注意」が呼び掛けられた。これを受けて和歌山県白浜町が海への立ち入りを制限したほか、名古屋城では石垣に近づかないよう呼び掛けが行われた。

東京大学のロバート・ゲラー名誉教授（地震学）は「南海トラフでは数百年に1回、巨大地震が発生してきた。備えることは無意味ではない」としながらも、「例えばM7クラスの地震が起きたとして、それがその後に起こるM8クラスの巨大地震の前兆現象と事前に指摘することは絶対にできない」とくぎを刺す。

「地震予知はできない」として2017年に国が大規模地震対策特別措置法（大震法）を事実上凍結して以降、東海地震の検討会を改組する形で南海トラフ評価検討会に移行させたことを批判する意見も多い。そもそも地震の確率論も、わずか100年程度の近代科学で世界全体の地震発生確率を日本に当てはめただけで、「南海トラフの地質特性を無視している」と複数の専門家から批判の声も上がる。

「日本は、どこでも地震が起こりうる」

ゲラー名誉教授は「日本は地震国で、どこでも地震が起こりうる」として、南海トラフだけに焦点を誘導するような取り組みに疑問を呈する。

現にМ8クラスの東海地震の32時間後に、同じ規模の南海地震が起きた幕末の南海トラフ地震である安政東海地震と安政南海地震（いずれも1854年、M8.4）が発生した前後には、現在の長野県で善光寺地震（1847年、M7.4）や東京で安政江戸地震（1855年、M7程度）が発生し、それぞれ死者は1万人規模。安政東海地震・安政南海地震より多かったとされる。南海トラフだけが致命的な地震災害となるわけではない。

〈〈想定死者数は…〉「首都直下地震」が起きたらどうなるのか？ 有識者に聞いて分かった“最大のリスク”とは「軟弱地盤で暮らしている人が…」〉へ続く

（町田 祐）