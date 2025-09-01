AiScReam「愛 スクリ〜ム！」キャスト実写MV公開 息の合ったダンスパートも披露
ラブライブ！シリーズの作品横断ユニット、AiScReam（アイスクリーム）のデビューシングル「愛▽スクリ〜ム！」（※▽＝ハート）のキャスト実写MVが1日、公開された。
【場面カット】チョコミント、よりもあ・な・た！と笑顔のAiScReam声優3人
「愛▽スクリ〜ム！」は、2025年1月の配信開始以来、国内外で人気を博し、SNSを中心にグローバルで楽曲が拡散され続けている。TikTokでのUGC投稿数は1100万件、総視聴回数は133億回、YouTube関連動画総再生数は175億回を記録している（2025年9月1日現在）。
新たに公開されたキャスト実写MVは、アメリカンダイナーに加えてメンバー3人それぞれのフレーバーを連想させる部屋で撮影されており、SNSで話題となったフレーズに加えて息の合ったダンスパートや3人の楽しそうな表情が楽しめる内容となっている。
また、9月6日・7日にパシフィコ横浜にて開催されるAiScReamが主催するライブイベント「AiScReam presents TOPPING LIVE とけちゃう前に会いに来て▽▽▽」ではU-NEXTでの独占ライブ配信と、国内・海外でのライブビューイングの実施が決定している。
AiScReamは、ラブライブ！シリーズからAqours、 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!より黒澤ルビィ(CV.降幡愛)、上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、若菜四季(CV.大熊和奏)の3人で結成されたスペシャルユニット。「愛を叫ぶ」をコンセプトに期間限定ユニットとして活動している。
【場面カット】チョコミント、よりもあ・な・た！と笑顔のAiScReam声優3人
「愛▽スクリ〜ム！」は、2025年1月の配信開始以来、国内外で人気を博し、SNSを中心にグローバルで楽曲が拡散され続けている。TikTokでのUGC投稿数は1100万件、総視聴回数は133億回、YouTube関連動画総再生数は175億回を記録している（2025年9月1日現在）。
また、9月6日・7日にパシフィコ横浜にて開催されるAiScReamが主催するライブイベント「AiScReam presents TOPPING LIVE とけちゃう前に会いに来て▽▽▽」ではU-NEXTでの独占ライブ配信と、国内・海外でのライブビューイングの実施が決定している。
AiScReamは、ラブライブ！シリーズからAqours、 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!より黒澤ルビィ(CV.降幡愛)、上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、若菜四季(CV.大熊和奏)の3人で結成されたスペシャルユニット。「愛を叫ぶ」をコンセプトに期間限定ユニットとして活動している。