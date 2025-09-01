シモーネ・フォンテッキオが39得点…ユーロバスケットのイタリア代表最多得点記録を更新

9月1日。イタリア代表チームは「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズ3戦目を迎え、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表と対戦し、96－79で勝利して2勝1敗とした。

この試合で圧巻だったのは、今夏のトレードでデトロイト・ピストンズからマイアミ・ヒートへ移籍したシモーネ・フォンテッキオ。203センチ94キロのフォワードは、ペイントエリアからフェイダウェイジャンパーを決めると、その後もサイドステップから3ポイントシュート、ドライブからフローター、キャッチ&シュートで3ポイント、ベースラインドライブから強烈なダンクをたたき込むなど大暴れ。

37分1秒のプレータイムで、29歳のフォワードは7本の3ポイント成功を含む39得点に8リバウンド3アシスト1スティールの大活躍で勝利へ導いた。2011年のユーロバスケットでアンドレア・バーニャーニがラトビア代表戦で残した36得点を抜き、フォンテッキオはイタリア代表の選手としてユーロバスケットにおける大会最多得点記録を塗り替えた。

なお、グループフェーズ3戦を終えて2勝1敗（得失点差＋24）としたイタリアは、グループCの3位。日本時間3日の3時30分から、2位のスペイン代表（2勝1敗／得失点差＋51）と対戦する。

【動画】ユーロバスケット3戦目で39得点を奪ったフォンテッキオ！





