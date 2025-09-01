Netflixアニメーション映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の嵐が、ひとまず北米の映画館を去った。今週末は祝日のレイバー・デー（労働者の日）を週明け9月1日に控えた3連休となったが、サマーシーズンの締めくくりにあたるレイバー・デーは、いつも映画館の客足がさほど伸びないことでおなじみだ。

8月29日～31日の北米映画週末ランキングは、話題のホラー映画『Weapons（原題）』が公開4週目でNo.1に返り咲いた。週末3日間の興行収入は1021万ドル、月曜日（レイバー・デー）を含む4日間では1240万ドル（推定）で、北米興収は1億3460万ドル。世界興収は2億3406万ドルと、製作費3800万ドルの低予算作品としてはやはり圧倒的な成果である。

もっとも、『Weapons』の首位復活劇は今週のサプライズではない。驚くべきは、スティーヴン・スピルバーグ監督『ジョーズ』（1975年）の製作50周年記念上映が新作2本を抑えてNo.2に輝いたことだ。北米3200館で、週末3日間では810万ドル、月曜日を含む4日間では980万ドル（推定）を記録。実際には1000万ドルを超えているという推測もある。

では、『ジョーズ』の再上映に敗れた新作とはなんだったか。『ザ・ホエール』（2022年）や『ブラック・スワン』（2010年）のダーレン・アロノフスキー監督が新境地に挑んだクライムコメディ『Caught Stealing（原題）』と、オリヴィア・コールマン＆ベネディクト・カンバーバッチ主演の離婚コメディ『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』だ。

第3位『Caught Stealing』（日本公開未定）は、『デューン/砂の惑星』シリーズのオースティン・バトラー＆『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022年）のゾーイ・クラヴィッツが共演した犯罪群像劇。90年代後半のニューヨークを舞台に、高校野球の元天才球児が、隣人に飼い猫の世話を頼まれたことから裏社会に付け狙われるストーリーだ。

北米興収は3日間で782万ドル、4日間で推定950万ドルと、事前の予想をわずかに下回った。もっとも製作費は4000万ドルと控えめだから、劇場公開後のリリース展開も含めてコストを回収していく狙いだろう。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア84%・観客スコア86%と高評価で、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreも「B」評価と堅実。共演者もレジーナ・キング、マット・スミス、リーヴ・シュレイバー、ヴィンセント・ドノフリオ、そしてバッド・バニーという、特に海外ドラマファンには熱い顔ぶれだ。

また『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』（日本公開10月24日）は、週末3日間で635万ドルを記録して第5位に初登場。4日間の興行収入は推定800万ドル、海外興収920万ドルを含めれば世界興収は1720万ドルという、コロナ禍以降の大人向けコメディらしい滑り出しだ。

本作は、マイケル・ダグラス＆キャスリーン・ターナー主演『ローズ家の戦争』（1989年）を『オースティン・パワーズ』『ミート・ザ・ペアレンツ』シリーズのジェイ・ローチ監督と『哀れなるものたち』（2023年）の脚本家トニー・マクナマラがリメイクした一作。愛し合い結婚したはずの夫婦は、夫の事業破綻をきっかけに激しく衝突し……。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア65%・観客スコア77%、CinemaScoreでは「B+」評価とまずまずの成績。観客の男女比は男性43%・女性57%と女性の割合が大きいが、年代別には全体の約半数が45歳以上だった。25歳未満は全体のわずか14%だから、題材のためでもあろうが、ヒットのカギとなる若い世代に訴求できていない。

初動成績が今ひとつ伸びなかったのは、決してヒット作のリメイクだからではないだろう。およそ1カ月間前に「コメディ復活の予兆」として伝えた『シャッフル・フライデー』（今週第4位）やリーアム・ニーソン主演『The Naked Gun（原題）』も、前者は『フリーキー・フライデー』（1976年）のリブートかつ『フォーチュン・クッキー』（2003年）の続編、後者は懐かしのナンセンスコメディ『裸の銃を持つ男』シリーズのリブートだったのだ。

むしろ考えられるのは、昨今のホラー＆コメディ人気の特徴といえるコンセプトの明瞭さがなかったことかもしれない。今年大ヒットしたホラー『罪人たち』と『Weapons』は「吸血鬼もの」「集団失踪もの」、また『シャッフル・フライデー』と『The Naked Gun』は「入れ替わりもの」「直球ギャグ連発（しかもリーアム・ニーソンが）」と明快だった。

『Caught Stealing』と『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』はどちらも広義のコメディ作品だが、どちらも「犯罪もの」や「夫婦離婚もの」でもあり、笑いの要素がうまく伝わっていない可能性がある。大作イベント映画が相次ぎ、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』でも明らかだったように、観客が“イベント体験”そのものを映画館に求めたサマーシーズンの終わりには、やや立ち位置が曖昧だったのではないか。

その点で『ジョーズ』の再上映は、誰もが知るタイトルと内容、安心感に加えて、「ホラーを劇場で体験する」というニーズにもうまく一致したところがある。スピルバーグ作品として『未知との遭遇』（1977年）や『E.T.』（1982年）の再上映より優れた成績となったのも、絶好のタイミングをものにできた結果だろう。

惜しくもトップ10入りを逃したのは、人気ホラー映画『悪魔の毒々モンスター』（1984年）を『ゲーム・オブ・スローンズ』のピーター・ディンクレイジ主演でリメイクした『The Toxic Avenger（原題）』。不慮の事故で醜い容貌となった男が、ヒーローとして世の不正や悪党を成敗するR指定アクションだ。北米1995館で、3日間の興行収入は175万ドル、4日間では220万ドル（推定）。日本公開は未定だ。

2025年のサマーシーズンは累計興収36億7000万ドルと、事前に期待された40億ドル突破は実現しなかった。『スーパーマン』や『ジュラシック・ワールド／復活の大地』、『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』など話題作は豊富だったものの、多くの作品が期待以上に跳ねなかったことが要因とみられる。

ただし数字だけを比較すれば、『デッドプール＆ウルヴァリン』が大ヒットした2024年と比較してマイナス0.2%、『バービー』と『オッペンハイマー』があった2023年に比べてもマイナス10.2%と、やたら悲観的になるべき数字ではない。今年の夏は、北米映画興行のトレンドが少しずつ変わりつつあることがうかがえる季節だった。

【北米映画興行ランキング（8月29日～8月31日）】1.『Weapons（原題）』（↑前週2位）1021万ドル（-33.7%）／3416館（-215館）／累計1億3239万ドル／4週／ワーナー

2.『ジョーズ』製作50周年記念上映（初登場）810万ドル／3200館／累計810万ドル／1週／ユニバーサル

3.『Caught Stealing（原題）』（初登場）782万ドル／3578館／累計782万ドル／1週／ソニー

4.『シャッフル・フライデー』（↓前週3位）652万ドル（-26.7%）／3475館（-200館）／累計8047万ドル／4週／ディズニー

5. 『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』（初登場）635万ドル／2700館／累計635万ドル／1週／サーチライト・ピクチャーズ

6.『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』（↓前週4位）480万ドル（-20.1%）／2785館（-405館）／累計2億6462万ドル／6週／ディズニー

7.『The Bad Guys 2（原題）』（↓前週5位）474万ドル（-7.2%）／3024館（-264館）／累計7304万ドル／5週／ユニバーサル

8.『スーパーマン』（↓前週7位）258万ドル（-24.2%）／1824館（-514館）／累計3億5104万ドル／8週／ワーナー

9.『Mr.ノーバディ2』（↓前週6位）183万ドル（-50.7%）／2502館（-780館）／累計2006万ドル／3週／ユニバーサル

10.『The Naked Gun（原題）』（↓前週9位）180万ドル（-39.7%）／1744館（-1032館）／累計5081万ドル／5週／パラマウント

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年8月31日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

（文＝稲垣貴俊）