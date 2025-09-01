「ハリー・ポッター」特別ラッピング列車、9月29日まで期間限定運行
「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（以下、スタジオツアー東京）と西武鉄道が1日に共同開催した、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝う限定イベント「バック・トゥ・ホグワーツ特別イベント」で使用された記念ラッピング列車が、9月29日までの期間限定で運行される。
【写真】ホグワーツの新入生になった気分で特別なひととき…電車も特別仕様！
この特別列車は、2023年5月から運行しているフルラッピング車両「スタジオツアー東京エクスプレス」の1編成に、車内装飾を加えたもの。車内に足を踏み入れると、「魔法の世界があなたを待っています」という中吊り広告が出迎え、座席区画ごとに窓上ポスターやつり革が、グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローのホグワーツ4寮のカラーで彩られている。窓上ポスターには「ハリー・ポッター」シリーズとの出会いを想起させる“感動メッセージ”もちりばめられ、乗客をホグワーツへの魔法の旅へと誘う。
スタジオツアー東京の玄関口となる池袋駅と最寄りの豊島園駅は、2023年5月に「This Way to a Wonderful World of Fantasy〜ファンタジーの世界へつづく道」をコンセプトにリニューアル。訪れる人々の期待感や高揚感を高める演出が施されている。
期間限定の「バック・トゥ・ホグワーツ」記念ラッピング列車に乗車すれば、豊島園駅からスタジオツアー東京までの道のりそのものが、映画の世界観に浸れる特別な体験となるはず。なお、「西武線アプリ」で「『バック・トゥ・ホグワーツ』開催記念車内ラッピング列車」の走行位置を確認することができる。
Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.
All characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: （C） & TM WBEI. Publishing Rights （C） JKR.
