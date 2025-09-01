ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）が８月３１日、日本テレビ系「２４時間テレビ４８」のチャリティランナーとして１０５キロを完走した。番組の取材に対し、横山は複雑な生い立ちなどを明かし、「子ども支援マラソン」として、児童養護施設や困窮している家庭、子どもたちへの募金を呼びかけた。

一夜明けた同局系「「ＺＩＰ！」では、同番組の裏側も含めて特集。月曜パーソナリティーで、旧ジャニーズ事務所出身の俳優・風間俊介（４２）が「昔から知っているのですけれども、本当に優しくてあたたかいのですけど、自分のことってそんなに吐露するタイプではないなと思うんです。でも今回、こうやって多くの人に自分のことを話して走るというのは、伝えたいことがある、大きな覚悟だったんだと思います」と語った。

大阪出身の横山は、３歳の時に両親が離婚。母親に引き取られたが、５歳で母が再婚。「横山」の名字の「２番目の父とはうまくいかなかった」ことも明かした。母はその後、がんを発症し、ほどなく再婚相手とも離婚。父親の違う６歳差、８歳差の弟は児童養護施設に預けられた。横山は中学卒業後、進学せずに建設会社に就職。ジャニーズＪｒ．としての活動と並行しながら、家計を支え、弟たちの生活費や学費を支援した。母は２０１５年に亡くなった。

風間は「横山くんは種をまいたんだと思います。それがどういう風に育っていくかはこれからだな、と。これからが楽しみだなと感じてます」と話した。