阪神・淡路大震災（1995年。以下阪神・淡路と表記）から今年は30年の節目。あの日、近代都市を襲った「想定外」の揺れとその後の事態は、検証を経て多くの教訓をもたらしたが、以降も地震は各地で多発。その度「想定外」という言葉が繰り返されている。

阪神・淡路大震災発生後の神戸市の様子〔1995年撮影〕 ©文藝春秋

去年8月と今年1月、気象庁の「南海トラフ地震臨時情報」が出された。いずれも宮崎県沖の日向灘でM7クラスの地震が発生し、その揺れが南海トラフ地震と関連があるかどうか、気象庁の南海トラフ評価検討会が調査するものだ。だが、この想定や備えは果たしてどれだけ実効性のあるものなのだろうか。この国の防災の課題を検証する。（全2回の2回目／はじめから読む）

南海トラフ地震は

そもそも南海トラフ地震については、太平洋ベルト地帯での巨大地震が破局的な影響を与えうることから、以前から国が検討を進めていた。だが2011年、西日本の南海トラフの800キロより短い、南北わずか500キロの東北の震源域で「国内では起きない」規模と見ていた超巨大地震（M9）が起きた。東日本大震災である。

そのことから、これまで南海トラフ地震は最大規模で東海・東南海・南海の3つの震源が連動して起きるとされていたのを、さらに西側の九州・パラオ海嶺まで拡大。日向灘まで入れて4連動として震源域を拡大させた（想定最大Mw9.1、死者29万8000人*）。

しかし、ここで問題となるのが過去の歴史。南海トラフ地震はこれまで9回発生していることが明らかになっているが、分かっている限り、日向灘まで含めた連動地震が発生したとの明確な記録がない。

また、過去南海トラフ地震は東海もしくは東南海での地震が起きたあと、西側の南海地震が連動して発生したと見られる記録はあるが、西側の南海地震が起きたあとに東に連動し、東海地震などが発生したとの明確な事実もない。さらに西側の日向灘での地震をトリガーにして南海トラフ全体に地震が連動するとの想定は、それ自体に疑問符がつく。

それに、例えば日向灘地震の領域でM7クラスの地震が起きた場合と、南海トラフの真っただ中にある紀伊半島沖で同じくM7クラスの地震が起きた場合では、それ以上の規模の巨大地震が起こる可能性に対する注意・警戒のレベルが異なって当然のはずだ。そういった点も踏まえず、南海トラフの震源域のどこかでM7地震が起きた場合に、さらなるM8クラス以上の巨大地震が起きる可能性が高まっているなどと、果たして言えるのだろうか？

政府の想定は正しいのか？

そもそも「南海トラフ地震臨時情報」の元となる防災の取り組みでは、石橋克彦神戸大学名誉教授（当時東大理学部助手）が発表した論文の駿河湾地震説（東海地震説）が一大センセーションとなり、1978年に大規模地震対策特別措置法（大震法）が制定された経緯がある。

それは、東南海地震と南海地震が2年の間隔で連動し、昭和の南海トラフ地震とされる昭和東南海地震（1944年、M7.9）と昭和南海地震（1946年、M8.0）が発生したにもかかわらず、南海トラフの最も東側の震源域である静岡県沖で想定される東海地震が起きておらず、その割れ残りが今後単体で地震を起こす可能性が高いとする内容だった。

その結果、国は、東海地震は唯一地震予知の可能性があるとして、大震法に基づき、前兆現象が捉えられれば首相が警戒宣言を発令し、高速道路や新幹線を事前に止めて来るべき揺れに対応するとした。そうして備えたにもかかわらず、東海地震は起きなかった。その間、北海道南西沖地震（1993年）、阪神・淡路（1995年）、新潟県中越地震（2004年）、中越沖地震（2007年）、東日本大震災（2011年）が発生し、完全な空振りとなった。

2017年には「地震予知は不可能」として、国が大震法を見直したのに、南海トラフの臨時情報を横滑りさせる形で残したことに対しては、多くの研究者らからも異論が出された。にもかかわらず、南海トラフ地域の土地の特性を十分考慮に入れないまま、世界でこの100年余りに起きた確率論をそのままトレースして、全くの一般論で、去年8月の臨時情報で「今後7日間程度、平時に比べて5倍の発生確率」があるとしたことには疑問が残る。

大都市で大規模な地震が起こったら、どうなるのか？

■首都直下地震

マスコミやSNSでは日々地震に対してさまざまな情報発信がなされている。気になるのが「今後、自分の住む場所でもこの規模の地震が起きるかもしれない」という危機感の薄さだ。もし今、大都市で巨大地震が起こったら、どうなるのだろうか。

関東大震災（1923年、Mj7.9／Mw8.2）では、明治以降最悪の10万5000人が犠牲になった。東京を中心に火事による死者が9割に上ったため、揺れ自体の被害は大したことがなかったかのような報道もされたが、事実は異なる。

震源地は神奈川県の小田原近辺*で、揺れによる建物倒壊と土砂災害でも明治以降最悪となる1万数千人が死亡している。中でも現在の課題は首都圏の人口拡大だ。この100年で神奈川県の人口は7倍、横浜市は43万人から377万人の約9倍に激増している。

急激な人口増加…「都市の過密こそが最大のリスク」

未曽有の関東大震災で、丹沢山系では10年余にわたって水害で土砂崩れなどが頻発したとされる。100年前は震度6弱や7の揺れに襲われても、たまたま人が住んでいなかったために災害とならなかった場所が、いまや人口密集地となっている。

この国の人口は、明治時代の3000万人超から高度成長を経て今や4倍の約1億2000万人になっている。その多くはかつては人が住んでいなかった軟弱地盤である沖積平野の田畑や埋立地を造成した都市に密集して暮らしている。「容積率を緩和し、さらに進む都市の過密こそが最大のリスク」と識者の1人は断言する。

加えて、急激な人口増加で土砂災害警戒区域の設定が全く追いついていない状況も見てとれる。例えば、関東大震災で700人余が犠牲になったとされる横須賀市から一歩横浜市に入った途端、県による土砂災害警戒区域設定は激減する。

経緯を知る識者によると、国と東京都は2013年までに首都直下地震対策の想定をまとめるに当たって、東京オリンピック（2013年9月に2020年開催が決定し、1年延期）や経済への影響を念頭に、災害想定を最大マグニチュード7.3と、阪神・淡路と同レベルに落としたという。

国の想定死者は約2万3000人。東京都は約6148人として対応を進めているが、能登半島地震で国や県の対応が後手に回った状況をみれば、中央省庁や都の部局が交錯し、ただでさえ人々が住んでいる自治体と働いている自治体が異なる首都圏で、観光客ら流動人口も加わることを念頭に置けば、地震発生による混乱は計り知れない。

空港も新幹線も激しい揺れを経験していない

複数の専門家は「関東大震災の時には地下鉄も首都高速も羽田空港も新幹線も高層マンションもなかった。それらは関東大震災と同様の激しい揺れを経験していない。設計上大丈夫だと言っているが、そんなことは経験してみないと分からない」と不安を隠さない。

ある被災自治体トップは東日本大震災後、取材にこう答えた。

「事前にあんな大規模津波が起こると研究者は言わなかった。そんな研究者を私は信用しない」

平成以降、私たちは多くの地震を経験してきた。関東大震災後、1000年余り前の貞観地震（869年）の記録が注目されたことがある。私たちはあらためて過去の経験・教訓を踏まえて歴史に虚心坦懐に学びつつ、人為を超える自然のすさまじさに思いを馳せ、自分のこととして捉え直して次なる災害に備えるべきではないか。

