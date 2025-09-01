重賞4勝スマートレイアーの仔も――インゼルサラブレッドクラブ 2025年度募集馬発表

「兄弟に良く似てますね。お父さんは変わりましたが、母や兄弟から良いところを引き継いでくれていれば良いですね。この時期にしては馬体もしっかりしていますがこの先の成長を楽しみにしたいと思います」（大久保龍志調教師）

「父から均整のとれた骨格、母から豊富な筋肉と優れた所を受け継いだ馬体は、将来、芝とダートの二刀流での活躍を期待できると思います」（友道康夫調教師）

ハウナニの24

インゼルサラブレッドクラブは9月1日、2025年度の募集馬21頭を発表。社台ファーム、ノーザンファームなど名門牧場から良血馬がそろい、新規会員募集も同日スタートした。注目は、重賞4勝の名牝スマートレイアーの仔「スマートレイアーの24」（牡・父モーリス）。この夏に2歳未勝利戦を圧勝したディアダイヤモンドの半妹で、米国重賞3勝馬スカイダイヤモンズを母に持つ「スカイダイヤモンズの24」（牡・父コントレイル）もラインナップ。そのほか、米G1・4勝馬ライフイズグッドの初年度産駒「アストロロジカルの24」、白毛のシラユキヒメ一族に連なる「ハウナニの24」、姉にシゲルピンクルビーやシゲルピンクダイヤを持つ「ムーンライトベイの24」など、多彩な顔ぶれとなった。募集馬への申し込みは9月29日から1次先行、10月8日から2次先行、11月4日から通常募集が行われる。