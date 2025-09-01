9月12日 発売予定 価格： 9,460円（通常版） 13,860円（デラックス・エディション/デジタル版のみ） 16,500円（超デラックス・エディション） ※Nintendo Switch 2版は10月3日発売予定

2KとGearbox Softwareは、PAX Westで開催されたGearboxメインシアターショーにおいて、シューティングRPG「ボーダーランズ4」のエンドゲームと発売後DLCの詳細を発表した。発売日はプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（SteamおよびEpic Games Store）版が9月12日、Nintendo Switch 2版は10月3日。

エンドゲーム

「ボーダーランズ4」ではメインストーリークリア後に、最強の戦利品集め、週ごとのチャレンジ・ミッション、さらなる性能特化ロードアウトのアンロック、「究極のヴォルト・ハンター」モードの復活など、盛りだくさんのエンドコンテンツを楽しめる。

「究極のヴォルト・ハンター」モードが復活

このモードでは、5段階のレベルが用意された高難易度のチャレンジに挑戦することができる。過去作と違い今作では、プレーヤーはランクアップするために同じキャンペーンをプレイする必要がなく、選択したビルドで特定のチャレンジをプレイしてランクを上げていく。

また、「究極のヴォルト・ハンター」モードの各ランクには、装備にセットボーナスを構築できる固有のファームウェアが登場し、ファームウェアを多く入手するほど、ボーナスが大きくなる。ファームウェアのボーナスは1度だけ別の装備に転送することができ、転送すると転送前の装備は破壊される。

ウィークリー・ワイルドカード・ミッション

ウィークリー・ワイルドカード・ミッションではその週におけるレジェンダリー報酬を必ず獲得できる。ウィークリー・ビッグ・アンコール・ボスでは、エリジウムを支払ってモクシィのビッグ・アンコールに登場したボスと戦うことができ、ここでは戦利品のドロップ率が高く設定されている。モーリスのブラックマーケット自動販売機は1週間ごとに場所を変え、カイロス各地の秘密の場所に現われ、品ぞろえも変化する。これらのアクティビティはオンラインマッチメイキングで利用可能。

発売後のロードマップ

「ボーダーランズ4」発売後には、無料および有料のコンテンツが続々と配信される。有料DLCは、ストーリーパックとお尋ね者パックの2種類。

ストーリーパック第1弾

ストーリーパック第1弾は、エリーが登場する「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」。ホラーテイストのこのストーリーパックでは、カイロスの新たなエリア、複数のメインおよびサイド・ミッション、新しいレジェンダリー装備に加え、プレイアブルな新ヴォルト・ハンターを楽しめる。さらに、新しいヴォルト・ハンターのスキン4種類、ビークルのスキン2種類、ECHO-4ドローンスキン3種類（アタッチメント付き）、ECHO-4のフレーム1種類も入手できる。

お尋ね者パック第1弾

お尋ね者パック第1弾では、アウトバウンダーズのリーダー、ラッシュなどカイロスで出会うキャラクターたちを取り上げた複数のストーリー・ミッションを体験でき、「ボーダーランズ」の世界が広がる。各お尋ね者パックには、新しい複数のメイン・ミッション、ボス1体、レジェンダリー装備1種類、プレーヤースキン1種類、ECHO-4ドローンスキン1種類、ビークル1種類、ヴォルトカード1種類（24個のカスタマイズアイテムと4つの装備をアンロック可能）が含まれる。

なお、10月には、すべてのプレーヤーが楽しめる無料コンテンツの期間限定ミニイベントが配信される予定。レジェンダリー装備などが獲得できる。また、強力なボスや「究極のヴォルト・ハンター」モードの新たなレベルも無料で追加される予定だ。

【注意事項】

※ストーリーパックは、「ボーダーランズ4」ヴォルト・ハンターパックに収録されており、「ボーダーランズ4」超デラックス・エディションに含まれています。個別購入も可能です（ゲーム本編が必要）。各ストーリーパックの正確な配信時期は後日発表予定で、変更される可能性があります。利用規約が適用されます。

※お尋ね者パックは、「ボーダーランズ4」お尋ね者パックバンドルに収録されており、「ボーダーランズ4」デラックス・エディションと超デラックス・エディションに含まれています。個別購入も可能です（ゲーム本編が必要）。各お尋ね者パックの正確な配信時期は後日発表予定で、変更される可能性があります。利用規約が適用されます。

(C)2025 Gearbox Software. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and related logos are all trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.