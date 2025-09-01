【中川紅葉】25歳の誕生日記念♡ 《企画別》のRay厳選ショットをお届け！

9月1日は、Rayモデル「中川紅葉」の誕生日！今日は紅葉の誕生日を記念して、Ray編集部が厳選した、企画別のベストショットを大公開。みんなも一緒にお祝いしてね♡

【企画別】Ray編集部厳選ショット

Check! Ray史上初！読モから専属モデルへの昇格 2025年7月号の中川紅葉、Ray㋲になります！では、Ray史上初となる読モから専属モデルに大抜擢された今の気持ちや、これからの抱負について語ってもらいました！Ray㋲になるまでの、過去のバックナンバーにも注目です。 Ray史上初！読モから専属モデルに仲間入り♡ 【中川紅葉】が語るこれからの抱負とは？

Check! 紅葉の愛らしい笑顔に心ときめく 2025年7月号のぷりかわ乙女的トレンド水着、ぜんぶでは、今年のRay的トレンド水着を着こなしました。チュールデザインの水着がとってもお似あい！くしゃっとした笑顔に誰もが釘付けです♡ 【中川紅葉】上品に肌見せができる！今季トレンドの「チュールデザイン水着」3選♡

Check! あざと可愛い夏っぽメイクを披露！ 2025年8月号のオンナは、肌と髪では、あざと可愛いヘルシーガール肌を披露しました。紅葉の透明感を底上げしてくれるピンクがかったツヤ肌にキュン♡ 【中川紅葉】ピンク系下地で血色感アップ♡ あざと可愛い「ツヤ肌」のつくり方

Check! こだわりのチル活事情について語る♡ 2025年9月号のチルを愛するガールの過ごし方では、こだわりの「チルな趣味」についてご紹介しました。5年ほど前から“美術館巡り”にハマっているという紅葉。そのおしゃれすぎるチル活事情に目が離せない！ 新しいものをインプットしたい♡ 中川紅葉のおしゃれすぎる「チル活」をCHECK！

Check! 新人モデル・紅葉が着回し企画に初挑戦 2025年10月号のRay㋲中川紅葉の自己PRな30daysでは、紅葉が自分自身を演じる着回し企画に初挑戦しました！女み満点のフリルスカートを着こなす姿に多くの読者が魅了されました。 女っぽさ溢れるシルエットに♡ 映え確実な「フリルタイトスカート」の着回しコーデ

あらためて、お誕生日おめでとう♡ 2025年7月号にて新しくRayの仲間入りを果たした紅葉。 これからの活躍にも目が離せません！ 25歳も素敵な1年となりますように♡

ライター Ray WEB編集部

中川紅葉