めくるめく映像美、「血と芸」が絡む歌舞伎役者の生き様。「国宝」の世界にすっかり魅せられた1人が、今春入社した青森出身の新人女性記者（23）だ。

【画像】吉沢亮と森七菜が食事した「レストラン百花園」。店内の壁際には映画『国宝』のポスターが貼られている。

「聖地巡礼してきます！」

そう言い残し、勝手に編集部を飛び出した。

喜久雄と俊介が『二人藤娘』を踊った「出石(いずし)永楽館」へ

多忙の合間、足を運んだ映画館。見終わっても熱が冷めない。自分で本当の景色を見て、登場人物たちにもっと没入したい。

まずは、序盤のヤマだった華やかな場面から調べた。喜久雄（吉沢亮）と俊介（横浜流星）が演目『二人藤娘』を踊る華麗なシーンだ。



吉沢亮 ©時事通信社

撮影地は、実際に歌舞伎が上演されている「出石(いずし)永楽館」（兵庫県豊岡市）。同館スタッフに様子を訊くと、

「俳優さんたちが撮影したのは実質2日間でしたが、吉沢さんと横浜さんはもう缶詰状態でした」

蕎麦屋を訪れた渡辺謙

この撮影が2人のクランクインだったそう。緊張感が想像できる。一方、二代目・花井半二郎役の渡辺謙は大御所の余裕を見せていたらしい。

「謙さんは、スタッフと煙草を吸いながらフランクに喋っていました。出石はお蕎麦が名物なので、『どこの蕎麦屋さん行ったらいいの』とスタッフに聞いて、おすすめされた場所に本当に行ったそうです」（同前）

渡辺が訪れた蕎麦屋「正覚田中屋」の女将も言う。

「個室に通そうとしたら『ここでいいよ』とテーブル席に座られました。キャップをかぶったラフな服装。蕎麦と天ぷらを食べ終えて、わざわざ奥の厨房まで顔を覗かせて『美味しかったです』と挨拶してくれました」

喜久雄と彰子が食事した「レストラン百花園」へ

中盤で印象的なシーンは、落ちぶれた喜久雄と彼を支える彰子（森七菜）の食事だった。ロケ地は、レトロな佇まいの「レストラン百花園」（京都府八幡市）。

主人公になりきりたい記者は、実際に吉沢が座ったカウンター席に腰を下ろした。ここで吉沢と森がご飯を食べたのか。

“まさかのスクープ情報”が判明

従業員に尋ねると、

「森さんは目が合ったときに、ニコッて笑ってくれて嬉しかった。吉沢さんは自分の中で役を作っておられる感じ。集中していました」

こちらも目を合わせてニコッとしながら、作中で喜久雄が食べたハンバーグステーキを注文。ジューッと音をたて鉄板のまま提供された。

テレビに映るライバル俊介を横目に、冷たい表情でコレを口に運ぶ喜久雄の絶望感はどれほどだろう……と作品に入り込むのも束の間、アツアツのぎっしりした肉感と香ばしい炒め玉ねぎのアクセントに、

「おいしい」

思わず声が出た。ちなみに映画にははっきり映っていなかったが、森はオムライスを食べたらしい。これはスクープだ！

喜久雄が乱れた化粧で踊り狂う名場面は「ホテルいとう」で撮影

そして名場面、喜久雄が乱れた化粧で踊り狂う姿は、和歌山県岩出市「ホテルいとう」屋上。夕暮れ時に撮影された。

「李（相日）監督は、撮影当日の空模様をさかんに気にしていました。ここの屋上が選ばれたのは、周りに高い建物がなく、昭和っぽい街並みがよかったからだと聞きました」（ホテル社長）

館内のレストランに早速、記者のような巡礼客が詰めかけているとか。

最後に、大阪府藤井寺市の「玉手橋」まで足を運んでみた。喜久雄と俊介の少年時代、さらに成年後にも登場する象徴的なスポット。実際に見ると、古びながらも堂々とした風格ある橋だ。2人の変わらぬ思いを見守っているかのよう。

着替え場所を提供した近くの神社の神主が語る。

「ちょうど、桜が咲いていたんです。横浜さんが桜と一緒に写真を撮っていました。桜を右手に、ニコッて」

巡礼を終え、橋の上に立って彼ら彼女らの人生に思いを馳せた。デスクから「どうだった？」と電話があったが、上の空。この景色を知ってしまった記者は、10倍楽しむために再び、映画館へ向かったのだった。

◆ ◆ ◆

「週刊文春 電子版」では、見上愛、渡辺謙、田中泯など「国宝」の出演者たちを特集企画「『国宝』を10倍楽しむ」で徹底分析している。

〈「朝6時の撮影現場に一番乗り」渡辺謙（65）が『国宝』で見せた“圧巻の役者魂”と大ヒットの裏にあった“人生最大の恩師”の急逝〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年8月14日・21日号）