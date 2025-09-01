〈「吉沢亮と森七菜が食事したあのレストランで…」大ヒット『国宝』聖地巡礼で判明した“まさかのスクープ情報”とは？〉から続く

主人公・立花喜久雄の才能を見出した、上方歌舞伎名門家の当主、二代目・花井半二郎。熱演するのは、自身も“芸能界のドン”にその才を評価され、後に「世界のワタナベ」と呼ばれるようになった渡辺謙（65）である。

スター歌舞伎役者役としての圧倒的な存在感

李(リ)相日(サンイル)監督の作品に出演するのは、『許されざる者』（2013年）、『怒り』（16年）に続いて3本目。

「今作は盟友である李監督からの直々のオファーでした。劇中で渡辺さんが踊るのは『連獅子』と『鶴亀』の2つの演目。4カ月ほど歌舞伎の稽古を積んだそうです」（スポーツ紙記者）

原作小説のファンでもあり、撮影現場での気合も十分。喜久雄らとの墓参りのシーンの舞台となった、往生院六萬寺の住職が語る。

「朝6時に門が開いてすぐ、渡辺さんが一番乗りでいらっしゃいました。気さくな方で、朝は大雨だったこともあり、撮影大丈夫でしょうかと尋ねると『いや、晴れるでしょう！』と。実際徐々に晴れていきました」

スター歌舞伎役者役としての存在感が、「圧倒的であったと思います」と語るのが、渡辺が出演した映画『てなもんや商社』（1998年）の本木克英監督。

「新入社員に商売を教える華僑の王課長という、クセの強い兄貴分役を、軽やかに楽しんで演じていた。それでいて、忘れがたい存在感を放っていました。それは『国宝』においても変わりません」（同前）

劇団時代からの付き合い…“人生最大の恩師”の急逝

そんな渡辺に悲報が届いたのが7月30日。2002年から22年末まで所属した芸能事務所・ケイダッシュの川村龍夫会長が出張先の京都で急逝したのだ。事務所関係者が明かす。

「2人は渡辺さんの劇団時代からの付き合い。夫人の借金問題などが報じられた際、渡辺さんをウチの事務所に誘ったのが川村会長でした。移籍後も、会長自ら渡辺さんの仕事を取ってくることもありました」

『ラスト サムライ』（03年）などのハリウッド映画に出演したが、それにも川村氏の後押しがあった。

「川村会長は海外に太いパイプがあり、渡辺さんにハリウッド行きを強く勧めた。15年の主演ミュージカル『王様と私』はNYで鑑賞。トニー賞にノミネートされた時も、我が事のように喜んでいました」（同前）

渡辺と川村氏は京都大学経営管理大学院で実施された、「エンタテイメントビジネスマネジメント論」という実務科目で講義を行った。講座を担当した元京都大学経営管理大学院特命教授・湯山茂徳氏が言う。

「川村会長と私が旧知の仲だったこともあり、講師をお願いしたところ、渡辺さんと共に快諾してくださいました。渡辺さんは映画作りの本質や、映画宣伝の重要性などについて、講義をしてくださいました」

最期に『国宝』を見届けた恩師はポツリと…

湯山氏が印象に残っているのは、毎年1月に開かれていた、川村氏の誕生日と新年のお祝いを兼ねた会での2人の姿だ。

「会長には色々な方が挨拶をしに来るのですが、その一歩後ろに渡辺さんは立ち、片時も離れなかった」

23年に渡辺は事務所から独立したが、「決して川村氏との関係が悪くなったわけではない」（前出・事務所関係者）という。川村氏の知人が語る。

「渡辺さんの出演作はいつも見ていました。『唯一無二の役者だ』、『目力がある』と、いつも褒めちぎっていた。それだけ特別な存在だったのでしょう」

亡くなる直前まで元気だったという川村氏。もちろん『国宝』も鑑賞している。現実世界と同様に、当代一の役者を演じる愛弟子の姿を見て、知人にこう漏らしている。

「やっぱり謙は、いい役者だな」

最大の“恩人”からの、激励のラストメッセージである。

